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【5G掂唔掂】用戶投訴網速、覆蓋、5G手機功能落差　消委會：宜提升資訊透明度

科技 11:29 2021/05/17

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消委會指出，5G服務尚在發展階段，穩定性及表現或有差異，惟商戶推銷服務時應提升資訊透明度，具體說明網絡覆蓋和穩定性的限制。

本港商用5G推出一年多，不過用戶又是否滿意各電訊商的5G服務表現？消委會表示接獲不少與5G有關的投訴，包括有消費者指轉用較貴的5G計劃後，上網速度反而欠佳，亦有消費者指新款5G雙卡手機功能不似預期，大感失望。

5G標榜低時延，數據傳輸速度一般較4G快10至20倍等技術優點，對於追求上網流暢度，經常於手機觀看影片及打機的消費者而言甚為吸引。不過消委會指出，其中一名投訴人居住偏遠地方, 在職員確認家居地址訊號接收無問題後, 便簽署兩年合約。

投訴人指，其聲稱5G計劃覆蓋率達全港9成，但在家中使用手機上網時連線速度非常緩慢，連線速度僅1Mbps。而該投訴人嘗試於相同地點，用另一採用其他電訊商4G網絡的手機上網，卻比該電訊商的5G更為快速。

【5G科技館】SmarTone 5G Lab登天際100　設智能遙控駕駛、智能家居體驗

【5G應用】太古坊及太古廣場增設5G網絡　成全港首個5G覆蓋商業區

商戶應具體說明網絡覆蓋及穩定性限制

消委會指出，5G服務尚在發展階段，穩定性及表現或有差異，惟商戶推銷服務時應提升資訊透明度，具體說明網絡覆蓋和穩定性的限制。由於網絡覆蓋率及網絡穩定性是直接影響流動網絡體驗的關鍵因素，如電訊商的網絡表現未如理想，或因其他因素影響原有的服務水準，電訊商宜給予彈性的處理協助消費者解決問題。

此外，如電訊商有出售智能電子產品，亦有責任主動說明產品的性能規格，尤其是針對產品所標榜的賣點及效能，銷售時亦應提醒消費者留意，如手機是否支援雙卡同時運行5G。

【5G手機】對撼小米？三星最平5G機規格曝光　Galaxy A22料售1400元有找

責任編輯：張寶燕

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