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新冠偽證明數目急升 全球賣家半年增60倍

環球社會熱點 12:11 2021/05/17

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英國新一輪解封後，民眾只需憑新冠病毒檢測陰性結果或疫苗接種證明便可外遊，有不法分子利用機會販賣虛假證明。有研究發現，假新冠疫苗及假檢測證明市場急速發展，在英國及全球其有過千非法組織參與出售。

研究指阿斯利康疫苗對印度變種病毒有效率97% 【下一頁】

英國媒體《衛報》報道，貧困國家民眾及反疫苗人士是此類虛假證明的主要買家。以色列的研究人員發現，多數案件涉及偽造英國國民保健署（NHS）及美國疾控中心（CDC）疫苗接種記錄，以及陰性檢測結果。不法分子主要透過暗網或通訊軟件，如WhatsApp 、Telegram 及Jabber 等，出售虛假證明。

虛假證明索價僅25英鎊（約273港元），遠低於英國要求的檢測費用。現時入境英國人士根據出發地不同，需要最少2至3項測試，每項測試平均費用為128英鎊（約1,400港元）。因此，研究人員表示，去年11月只在暗網發現約20個供應商，但今年1月已增至600，更在今年3月再度翻倍至1,200。

世衛：接種疫苗後仍須戴口罩 【下一頁】

據悉，英國上月錄得逾百宗，試圖使用虛假檢測證明入境英國的個案。有報告指，英國入境人員每天拘捕約100名，因持有虛假檢測證明入境者，當中多數來自較貧窮國家。網絡安全公司Check Point高級研究員Liad Mizrachi表示，購買者中不乏反疫苗人士，假疫苗接種記錄商家正能提供他們所需，令他們免於接種疫苗亦能回復正常生活。

另外，Check Point指出，網上不但偽造接種記錄及檢測證明，也有人聲稱能夠提供新冠疫苗及新冠肺炎相關治療。

責任編輯：李俊儀

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