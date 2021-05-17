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【異動股】政策扶持教育股造好　《民辦教育促進法實施條例》9月生效

股市 10:59 2021/05/17

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【異動股】政策扶持教育股造好　《民辦教育促進法實施條例》9月生效

內地教育股造好，新東方在綫 （01797） 現升8.3%，最新報13.3元；新高教 （02001） 現升6%，最新報6.09元；希望教育 （01765） 現升8.5%，最新報2.56元；中教控股 （00839） 現升9.5%，最新報19.46元，盤中高見20.25元；中國科培 （01890） 升6.8%；宇華教育 （06169） 現升9.8%，最新報7.76元，盤中高見7.87元；民生教育 （01569） 現升3.8%，最新報1.38元。

國務院周五（14日）公布的修訂後《民辦教育促進法實施條例》，將於9月1日生效。《條例》進一步增加和明確了扶持的政策，包括財政扶持、税收優惠、用地保障等，鼓勵金融、保險機構為民辦學校融資、風險保障等提供服務。

條例規定任何社會組織和個人不得通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校。另外條例對公辦學校參與舉辦、使用國有資產或接受政府經費補助的非營利民辦學校，省級政府可以對其收費制定最高限價。此外，義務教育階段不得設置營利性的民辦學校。

相關文章：【人口普查】中國人口增長放慢、平均年齡微超美國 教育股輔助生殖股急挫

【業績│教育股】希望教育半年多賺43%　收入升36%

【教育股】內地出手監管教育機構　教育股個別發展、新東方在綫挫4%

編輯：吳敏芳

港股 異動股 中國科培（01890） 新東方在綫（01797） 教育股 希望教育（01765） 宇華教育（06169） 民生教育（01569） 中教控股（00839）

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