【教育股】內地新法例阻K9學校授海外課程、由外商持有民辦學校　中資教育股造好

國務院周五（14日）公布的修訂後《民辦教育促進法實施條例》，公布新例於9月1日生效。《條例》進一步增加和明確了扶持的政策，包括財政扶持、税收優惠、用地保障等，鼓勵金融、保險機構為民辦學校融資、風險保障等提供服務，也包括限制外商投資企業舉辦民辦學校、K-9（幼稚園至小學）義務教育的民辦學校不得使用境外教材。

相關條文：

在中國境內設立的外商投資企業以及外方為實際控制人的社會組織不得舉辦、參與舉辦或者實際控制實施義務教育的民辦學校；舉辦其他類型民辦學校的，應當符合國家有關外商投資的規定。

民辦學校依照法律、行政法規和國家有關規定，自主開展教育教學活動；使用境外教材的，應當符合國家有關規定。

實施高等教育和中等職業技術學歷教育的民辦學校，可以按照辦學宗旨和培養目標自主設置專業、開設課程、選用教材。 實施普通高中教育、義務教育的民辦學校可以基於國家課程標準自主開設有特色的課程，實施教育教學創新，自主設置的課程應當報主管教育行政部門備案。 實施義務教育的民辦學校不得使用境外教材。

新條例要求，K-9學校營辦機構的董事會、決策成員都應該由中國公民出任，也應該有監管機構的代表。花旗最新報告指，內地最新教育規例對強制教育學校有較預期嚴格的規例，包括不容以收購或協議控制處理K-9營運權，甚至影響K12營運商的收入和盈利。

內地教育股造好，午後升幅稍見回落。至下午3時15分，新東方在綫 （01797） 升6%，最新報13.0元；新高教 （02001） 升4%，最新報5.96元；希望教育 （01765） 現升4%，最新報2.45元；中教控股 （00839） 現升5.5%，最新報18.76元，盤中高見20.25元；中國科培 （01890） 升5.2%；宇華教育 （06169） 現升11%，最新報7.86元；民生教育 （01569） 現升3.8%，最新報1.38元。

條例規定任何社會組織和個人不得通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校。另外條例對公辦學校參與舉辦、使用國有資產或接受政府經費補助的非營利民辦學校，省級政府可以對其收費制定最高限價。此外，義務教育階段不得設置營利性的民辦學校。

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編輯：吳敏芳