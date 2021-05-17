【教育股】內地新法例阻K9學校授海外課程、由境外實體持有　中資教育股造好

▲ 【異動股】政策扶持教育股造好 《民辦教育促進法實施條例》9月生效

國務院周五（14日）公布的修訂後《民辦教育促進法實施條例》，公布新例於9月1日生效。《條例》進一步增加和明確了扶持的政策，包括財政扶持、税收優惠、用地保障等，鼓勵金融、保險機構為民辦學校融資、風險保障等提供服務，也包括限制K-9（幼稚園至小學）學校教授海外課程或由境外實體持有。

新條例要求，K-9學校營辦機構的董事會、決策成員都應該由中國公民出任，也應該有監管機構的代表。花旗最新報告指，內地最新教育規例對強制教育學校有較預期嚴格的規例，包括不容以收購或協議控制處理K-9營運權，甚至影響K12營運商的收入和盈利。

內地教育股造好，午後升幅稍見回落。至下午3時15分，新東方在綫 （01797） 升6%，最新報13.0元；新高教 （02001） 升4%，最新報5.96元；希望教育 （01765） 現升4%，最新報2.45元；中教控股 （00839） 現升5.5%，最新報18.76元，盤中高見20.25元；中國科培 （01890） 升5.2%；宇華教育 （06169） 現升11%，最新報7.86元；民生教育 （01569） 現升3.8%，最新報1.38元。

條例規定任何社會組織和個人不得通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校。另外條例對公辦學校參與舉辦、使用國有資產或接受政府經費補助的非營利民辦學校，省級政府可以對其收費制定最高限價。此外，義務教育階段不得設置營利性的民辦學校。

相關文章：

【人口普查】中國人口增長放慢、平均年齡微超美國 教育股輔助生殖股急挫

【業績│教育股】希望教育半年多賺43% 收入升36%

【教育股】內地出手監管教育機構 教育股個別發展、新東方在綫挫4%

編輯：吳敏芳