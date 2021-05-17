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【阿斯利康疫苗】研究指對印度變種病毒有效率97%

環球社會熱點 11:14 2021/05/17

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印度一項研究指，阿斯利康疫苗對抗印度變種病毒的有效率超過97%。

印度變種病毒已蔓延至全球數十個國家，外界憂慮印度變種病毒會削弱新冠疫苗功效。印度一項研究指，阿斯利康疫苗對抗印度變種病毒的有效率超過97%，無人感染新冠肺炎後要接受深切治療或死亡，強調阿斯利康疫苗可有效抵禦印度變種病毒。

【新加坡疫情】38宗本土個案8個月高 學校全面網上授課 【下一頁】

德里的因德拉普拉斯塔阿波羅醫院（Indraprastha Apollo Hospital），對3,235名已接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗的印度醫護進行研究。結果顯示只有85名醫護接種疫苗後仍確診新冠肺炎，住院率僅為0.06%。

醫院醫學總監西巴爾（Anupam Sibal）指出，研究表明疫苗對印度變種病毒的有效率達97.38%，指變種病毒突破疫苗導致感染（break-through infections）僅屬極少數情況。

西巴爾更表示研究中沒有患者需到深切治療部留醫或死亡，強調阿斯利康疫苗十分有效，接種者即使染疫也只會出現輕微症狀。

世衛：接種疫苗後仍須戴口罩 【下一頁】

印度變種病毒也傳入英國境内，英國錄得超過1,300宗印度變種病毒個案。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指出，印度變種病毒個案最多的博爾頓（Bolton）及布萊克本（Blackburn），有不少確診印度變種病毒的患者都沒有接種新冠疫苗。

夏國賢指他很有信心阿斯利康疫苗有效對抗印度變種病毒，呼籲民眾加快接種。

責任編輯：鄭錦玲

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