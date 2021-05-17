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【英國王室】查理斯想開放王宮 轉為公眾地方

環球社會熱點 11:10 2021/05/17

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作為英國王室的居住地，多個英國宮殿一直大門深鎖，以確保王室成員私隱。不過英媒聲稱，王儲查理斯有意在繼位後，開放更多王室宮殿，讓公眾可以入內參觀。據悉，計劃目前仍在王室內部諮詢階段。

【英國王室】查理斯思念亡父 「餐檯從此多一個空位」 【下一頁】

英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾 【下一頁】

《星期日泰晤士報》報稱，查理斯（Prince Charles）一旦繼位，便會把白金漢宮（Buckingham Palace）﹑溫莎城堡（Windsor Castle）及桑德靈厄姆宮（Sandringham）等多個王室居住的宮殿由私人地方，轉為公眾區域。

據悉，查理斯希望白金漢宮及其花園改為全年開放，即使自己當時身處宮中亦無問題。王室為此正內部諮詢多名王室成員，包括查理斯的妻子卡米拉（Camilla）及劍橋公爵夫婦，威廉王子（Prince William）和凱特（Kate Middleton）。

【英國王室】哈里形容王室生活 似「楚門的世界」同動物園 【下一頁】

新冠肺炎疫情大流行前，英國部分王室宮殿會開放民眾參觀，多數限制在每年特定時間，如白金漢宮部分區域每年夏天會開放，並設有主題展覽。因為新冠疫情，白金漢宮連續兩年取消展覽，但至今年9月前白金漢宮及其花園仍會開放供民眾參觀。

責任編輯：吳漢培

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