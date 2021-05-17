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[異動股] 暢捷通夥拍美團 提供餐飲管理服務 中午大升近7%

股樓投資 12:17 2021/05/17

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中小企財務和管理服務供應商暢捷通 (01588)宣布，與美團（03690）之間接全資附屬天津漢博信息技術簽訂戰略合作協議，雙方共同為客戶提供全面餐飲管理系統服務。暢捷通受消息刺激炒上，中午收報21.8元升6.8%。美團則收報252.4元升3.4%。　　

【騰訊700】騰訊旗下天美工作室 與XBox達成戰略合作關係  詳情請看[下一頁]

暢捷通指，協議為期5年，雙方互相推送客戶資源，共同為客戶提供全面的餐飲管理系統服務，並收取功能使用費，其中該集團提供供應鏈管理系統和財務管理系統，天津漢博提供其他餐飲管理系統及一體機。集團指，與美團一起共同推進餐飲行業數字化，預計合作將對集團SaaS訂閱產品T+Cloud的行業化銷售帶來積極影響。

【阿里巴巴9988】螞蟻上季賺近218億人幣 按季升5成惟未反映整改因素  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 暢捷通（01588） 港股

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