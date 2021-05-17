AXA安盛亞洲業務遭黑客攻擊、盜3TB客戶資料　安盛香港：無證據顯示泰國以外資料受影響（第二版）

▲ 安盛AXA亞洲業務遭黑客攻擊 3TB資料被盜涉香港客戶

法國保險集團安盛（AXA）周日（16日）證實，旗下亞洲子公司受到勒索軟件Avaddon攻擊，集團在香港、泰國、馬來西亞及菲律賓的業務受影響，部分客戶的資料被盜取。就香港客戶受影響，安盛香港回應時稱，已成立專責小組調查事件，目前未有證據顯示泰國以外的資料受到影響。

安盛香港發言人表示，安盛泰國（Krungthai-AXA Life） 的服務供應商Inter Partners Assistance（IPA），成為電腦勒索軟件黑客的攻擊目標， 因此部分由IPA在泰國處理的數據被竊取，但目前並沒有證據顯示IPA在泰國以外的資料受影響。

發言人續稱，已成立包括外聘鑑證專家在內的專責小組調查事件。事件發生後，已經把系統復修，並通知監管機構及業務夥伴。若調查結果確認有任何個人的敏感資料受到影響，將會採取適當行動，通知及支援所有受影響的公司和個人客戶。

外電：勒索軟件Avaddon盜安盛3TB客戶資料

外電早前報道，據一則暗網帖文，黑客上周六（15日）利用勒索軟件Avaddon對安盛的亞洲的業務發動攻擊，從泰國、菲律賓、香港及馬來西亞共盜取約3TB的客戶資料，包括身分證資料、銀行文件、醫療及索償紀錄等。

此前，美國大型成品油管道運營商科洛尼爾管道運輸公司（Colonial Pipeline）同樣遭到黑客攻擊，有報道指公司最終向黑客支付近500萬美元贖金。

（第二版加入安盛香港回應）

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編輯：吳敏芳