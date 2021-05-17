▲ 安盛AXA亞洲業務遭黑客攻擊 3TB資料被盜涉香港客戶

法國保險公司安盛（AXA）周日（16日）證實，AXA旗下亞洲子公司Asia Assistance受到勒索軟件Avaddon攻擊，集團於香港、泰國、馬來西亞及菲律賓的業務受影響，部分AXA客戶的資料被盜取。

安盛證實，旗下泰國子公司Inter Partners Asia有客戶的資料被盜取，公司正調查事件，並已通知監管當局及和商業伙伴，將通知受影響的客戶並提供支援。

外電報道，據一則暗網帖文，黑客上周六（15日）利用勒索軟件Avaddon對安盛的亞洲的業務發動攻擊，從泰國、菲律賓、香港及馬來西亞共盜取約3TB的客戶資料，包括身分證資料、銀行文件、醫療及索償紀錄等。

早前美國大型成品油管道運營商科洛尼爾管道運輸公司（Colonial Pipeline）的網絡日前亦遭受黑客攻擊事件，消息指該公司向黑客支付近500萬美元贖金。

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編輯：吳敏芳