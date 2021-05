【訪問】港美商會會長﹕港仍存國際金融中心地位優勢 　「兩制」為基石

▲ 香港美國商會會長早泰娜早前出席港大「香港經濟前景展望」研討會,對本港經濟前景問題發表關注。

本港近年政經環境歷經多項重大變動,香港美國商會會長早泰娜(Tara Joseph)接受本報訪問時表示,近年本港出現移民潮,已令外企開始關注人才流失問題,但只要「兩制」仍存,香港依然可享有獨特優勢,鞏固國際金融中心地位。

香港美國商會早前曾進行一項調查,42%受訪會員表示,已考慮或有計劃離開香港。早泰娜指,會員考慮離開香港,理由不盡相同。除了自國安法實施以來,更多外企開始考慮把總部從香港遷走外,部分會員選擇離開香港的另一理由,是因為大灣區其他城市對外企擁有更大吸引力。

早泰娜表示﹕「 對比起香港,大灣區市場非常龐大。」她以深圳為例,指當地近年在人才、創新科技、本地生產總值(GDP)多方面與香港差距收窄,並能夠給予企業更大營商機遇。

她表示﹕

「香港擁有很多國際人才,亦(與其他地方)有很強的(商業)聯繫,但這些情況未來可能會改變。」 "We have connectivity. We have a larger international population, but that might change."

一國兩制中的「兩制」 為港國際金融中心地位基石

內地城市經濟發展急起直追,不過早泰娜認為,香港現時仍存獨有優勢。她指,在一國兩制下,「兩制」是確保香港國際金融中心地位的基石。

她解釋,基於「兩制」之下,能夠保障港幣自由兌換,加上香港有完善法治及監管制度,確保資本能夠安全流出流入,香港才得以成為連接中國及國際市場資本的閘口,建立國際金融中心地位。

"Two systems is a recognition that it is a very important gateway for Chinese capital flowing out of Mainland China and international capital flowing into Mainland China."

「在『兩制』之下,香港才得以成為連接中國及國際市場資本的閘口。」

早泰娜直言﹕「這是上海、深圳等中國城市無法複製的優勢。」,並指現時「兩制」為香港掙取到時間,保留其國際金融中心地位。

"That is a fundamental role that no one else can replicate in China----for now, so that buys Hong Kong some time."

「(兩制)是其他中國城市目前無法(從香港)複製的優勢。(兩制)將會為香港掙取到一些時間。」

但早泰娜強調,假如未來「兩制」的邊界漸趨模糊,香港失去「兩制」優勢,部分企業及外國人才或會因香港生活成本高昂,最後轉而搬到內地城市居住。

