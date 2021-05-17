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【訪問】港美商會會長﹕港仍存國際金融中心地位優勢 　「兩制」為基石

宏觀解讀 10:55 2021/05/17

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香港美國商會會長早泰娜早前出席港大「香港經濟前景展望」研討會，對本港經濟前景問題發表關注。

本港近年政經環境歷經多項重大變動，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）接受本報訪問時表示，近年本港出現移民潮，已令外企開始關注人才流失問題，但只要「兩制」仍存，香港依然可享有獨特優勢，鞏固國際金融中心地位。

美商會調查發現逾40%會員有計劃或考慮離開香港，詳情可見﹕【下一頁】

香港美國商會早前曾進行一項調查，42%受訪會員表示，已考慮或有計劃離開香港。早泰娜指，會員考慮離開香港，理由不盡相同。除了自國安法實施以來，更多外企開始考慮把總部從香港遷走外，部分會員選擇離開香港的另一理由，是因為大灣區其他城市對外企擁有更大吸引力。

早泰娜表示﹕「 對比起香港，大灣區市場非常龐大。」她以深圳為例，指當地近年在人才、創新科技、本地生產總值（GDP）多方面與香港差距收窄，並能夠給予企業更大營商機遇。

她表示﹕

「香港擁有很多國際人才，亦（與其他地方）有很強的（商業）聯繫，但這些情況未來可能會改變。」

"We have connectivity. We have a larger international population, but that might change."

一國兩制中的「兩制」    為港國際金融中心地位基石 

內地城市經濟發展急起直追，不過早泰娜認為，香港現時仍存獨有優勢。她指，在一國兩制下，「兩制」是確保香港國際金融中心地位的基石。

她解釋，基於「兩制」之下，能夠保障港幣自由兌換，加上香港有完善法治及監管制度，確保資本能夠安全流出流入，香港才得以成為連接中國及國際市場資本的閘口，建立國際金融中心地位。

"Two systems is a recognition that it is a very important gateway for Chinese capital flowing out of Mainland China and international capital flowing into Mainland China."

「在『兩制』之下，香港才得以成為連接中國及國際市場資本的閘口。」

早泰娜直言﹕「這是上海、深圳等中國城市無法複製的優勢。」，並指現時「兩制」為香港掙取到時間，保留其國際金融中心地位。

"That is a fundamental role that no one else can replicate in China----for now, so that buys Hong Kong some time."

「（兩制）是其他中國城市目前無法（從香港）複製的優勢。（兩制）將會為香港掙取到一些時間。」

但早泰娜強調，假如未來「兩制」的邊界漸趨模糊，香港失去「兩制」優勢，部分企業及外國人才或會因香港生活成本高昂，最後轉而搬到內地城市居住。

相關文章﹕

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史美倫：香港面臨很大挑戰　堅持一國兩制創造獨特價值

標普：若香港失去「一國兩制」　將重新審視評級

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編輯﹕賴奕羚

商會 經濟 一國兩制 移民 國際金融中心 大灣區 美國 金融 深圳

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