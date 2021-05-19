【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購213倍（附短片）

▲ 【新股IPO】京東物流（新上市編號：02618）招股重點

京東物流 （新上市編號：02618） 於周一（17日）起正式招股，為近期少數首日孖展認購破千億的新股。綜合多間券商數據顯示，京東物流於佛誕公眾假期，認購繼續升溫，最新錄得逾1702億元孖展，超額認購213倍，當中富途借出324億元、輝立借出283億元、華泰借出266億、耀才借出230億元、信誠借出100億元。京東物流周五截止招股，預計5月28日掛牌。

外電報道指，京東物流國際配售已足額認購。京東物流聯席保薦人為美林、高盛及海通。

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「街貨」增至54.8萬手

京東物流是次全球全售6.09億股，香港發售股數為1827.4萬股，即「街貨」約18.27萬手。據招股書顯示，若公開發售認購倍數超過63倍或以上，則觸發回撥機制，令香港公開發售部分佔比最多由3%增至9%，即街貨增至54.82萬手。

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記者：謝卓榮