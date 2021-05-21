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【新股IPO】京東物流2618招股火熱　傳下限定價、孖展破2000億（附短片）

新股IPO 10:01 2021/05/21

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京東物流於5月28日掛牌。

京東物流  （新上市編號：02618）  於周一（17日）起正式招股，為近期少數首日孖展認購破千億的新股。據外電報道指，京東物流擬下限定價40.36元，淨集資逾245.8億元。京東物流周五截止招股，預計5月28日掛牌。京東物流聯席保薦人為美林、高盛及海通。

綜合多間券商數據顯示，京東物流錄得逾2163億元孖展，超額認購270.9倍，當中富途借出371.9億元、輝立借出320億元、華泰借出307.9億、耀才借出380億元、信誠借出170億元。另有消息指，國際配售於今日下午5時提早截飛。外電報道指，京東物流國際配售已足額認購。

圖看京東物流招股重點

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「街貨」增至54.8萬手

京東物流是次全球全售6.09億股，香港發售股數為1827.4萬股，即「街貨」約18.27萬手。據招股書顯示，若公開發售認購倍數超過63倍或以上，則觸發回撥機制，令香港公開發售部分佔比最多由3%增至9%，即街貨增至54.82萬手。

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記者：謝卓榮

港股 京東物流（02618） 孖展 IPO

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