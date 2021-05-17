【港股市況】恒生指數高開102點　友邦騰訊升1%、順豐房託首掛潛水一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，道指升360點，納指升逾2%。港股今早承接高開百點。恒生指數高開102點，開報28130點。恒生科技指數開報7628點，升0.8%。友邦 （01299） 再升逾1%；騰訊 （00700） 升逾1%；順豐房託 （02191） 首掛潛水近一成；毛記葵涌 （01716） 升近15%。

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焦點新聞︰

【本周焦點】恒指周五季檢 騰訊、京東、百度季度業績 京東物流周一啟動招股

即市走勢︰

【09：32】毛記葵涌 （01716） 飈升一倍，高見2元。

【09：28】教育股造好，中教 （00839） 升逾11%，破頂高見20.25元；民生教育 （01569） 升逾6%；希望教育 （01765） 升逾12%；新高教 （02001） 升逾8%；宇華教育 （06169） 升逾9%。

【09：27】嗶哩嗶哩 （09626） 反彈逾6%，重上750元。

【09：27】人行開展100億元人民幣逆回購操作及1000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，因有200億元人民幣逆回購到期及1000億元人民幣中期借貸便利（MLF）到期，當日實現100億元人民幣淨回籠。

【09：25】Bitcoin比特幣跌至45000美元，火幣科技 （01611） 、美圖 （01357） 跌逾3%。

【Bitcoin】馬斯克言論再度令比特幣大跌 暗示特斯拉或出售比特幣

【09：20】恒生指數高開102點，開報28130點。恒生科技指數開報7628點，升0.8%。友邦 （01299） 再升逾1%；騰訊 （00700） 升逾1%；順豐房託 （02191） 首掛潛水近一成；毛記葵涌 （01716） 升近15%。

【09：13】期指升151點或0.5%，報28060點。

【09：07】順豐房託 （02191） 今掛牌，上周五暗盤於耀才暗盤交易場，順豐房託收報4.94元，較招股價4.98元低0.04元或跌0.8%，一手（1000股）帳面蝕約40元。

【新股IPO】順豐房託2191暗盤跌1% 一手帳面蝕約40元

【08：57】恒指黑期升139點，報28140點；道指期貨跌73點，報34245點。

【08：55】壹傳媒短暫停牌 以待發出有關保安局凍結黎智英持有的資產和公司股權聲明

【07：45】雲想科技首季總賬單金額16.3億元人民幣 按年增一倍

【07：45】港股ADR收報28251點，升224點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報4929元，升0.54元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報594.75元，升11.75元或2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。

【開市9點半】京東物流今日啟動招股 騰訊百度季績本周出爐 恒指季檢前部署

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責任編輯︰梁浩碩