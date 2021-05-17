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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】騰訊ADR守600關　夜期跌62點　北水連續五日流入（不斷更新）

股市 21:58 2021/05/17

分享：

港股市況不斷更新

美股乏力，Home Depot、波音及高盛受壓，拖累道指跌逾百點，納指亦跌0.6%，夜期跌62點，藍籌股ADR靠穩，騰訊ADR、滙豐ADR均較港偏軟。

ADR 折算港元 較港收市價
變幅
滙豐ADR 48.47 -0.2%
百度美股 183.71 +0.4%
騰訊ADR 600.18 -0.1%
阿里巴巴美股 204.54 -0.4%
網易美股 161.70 -1.3%

北水今日淨買入近85億，是連續第五日流入港股。科技股受追捧，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 獲掃貨30.6億元、12.1億元及7.2億元。恒生指數今早高開102點，早段曾升逾200點，收報28194點，升166點，成交1456億元。恒生科技指數升1.8%，報7699點。美團反彈逾4%。騰訊升3%，重上600元水平及配售價；比亞迪 （01211） 升逾6%；順豐房託 （02191） 首掛潛水16%。

北水流入科技股：

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    +14

焦點新聞︰

【大行看法】神準策略師邵志銘： 目前只是牛市的健康回調　首關看26900點

【騰訊業績】騰訊周四放榜 一文看清券商預測

【本周焦點】恒指周五季檢　騰訊、京東、百度季度業績　京東物流周一啟動招股

【新股IPO】京東物流2618周一起招股　一手入場費4380元

安盛AXA亞洲業務遭黑客攻擊　3TB資料被盜涉香港客戶

即市走勢︰

【21：58】夜期跌62點

【18：22】夜期跌38點，報28052點。

【18：17】北水今日淨買入近85億，是連續第五日流入港股。科技股受追捧，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 獲掃貨30.6億元、12.1億元及7.2億元。

【16：10】恒生指數收報28194點，升166點，成交1456億元。恒生科技指數升1.8%，報7699點。美團 （03690） 反彈逾4%。騰訊 （00700） 升3%，重上600元水平；比亞迪 （01211） 升逾6%；順豐房託 （02191） 首掛潛水16%。

【16：00】恒生指數U盤前升134點，報28161點。

【15：51】京東物流2618首日招股　孖展暫錄535億元超購66倍、國際配售已足額

【15：31】港股尾市升約150點，報28179點。科指升1.6%，報7684點。

【15：23】朗詩綠色生活服務本周尋求上市聆訊　集資約7.8億元

【15：11】麗年國際 （09918） 升52%，破頂高見0.255元。

【15：00】A股上升，上證升0.8%；深證升1.7%；創業板指升2.6%。

【14：59】康希諾 （06185） 新冠疫苗在上海各區開打，股價升逾半成，高見364元。

【14：46】必瘦站 （01830） 升11%，破頂高見7.75元。

【14：40】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至逾8%，高見764.5元。

【14：25】美團 （03690） 升幅擴大至近半成，高見256元。

【14：22】港股最新升約200點，報28227點；科指升1.9%，報7705點。

【14：14】騰訊預告今年推60款遊戲　地下城與勇者仍未有期

【13：23】騰訊 （00700） 午後升逾3%，重上600元水平，高見603元；美團 （03690） 亦升逾3%，高見255.2元。

【13：17】中遠海控 （01919） 午後升8%，高見17.58元。

【13：15】中電 （00002） 午後跌逾1%，低見78.55元。

【13：03】金山軟件 （03888） 升半成，高見59.05元。

【13：00】港股午後初段升約115點，報28143點；科指升1.5%，報7681點。

石SIR今日推介神威藥業

【12：44】新能源汽車造好　比亞迪半日升7%、贛鋒升6%

【12：30】中電首季港售電量升近1%派第一次中期息0.63元　商業售電量跌逾半成

【12：00】恒生指數半日升109點，報28137點，成交833億元。恒生科技指數升1.5%，報7676點。美團 （03690） 反彈逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%重上配售價；嗶哩嗶哩 （09626） 、比亞迪 （01211） 升逾6%；毛記葵涌 （01716） 飈升54%。

【11：55】騰訊 （00700） 升近3%，試重上600元。

【11：44】比特幣跌至43000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾7%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾11%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 跌逾4%。

【11：42】港股中午收市前升約122點，報28150點；科指升1.5%，報7681點。

【11：35】金斯瑞生物科技 （01548） 續升逾2%，破頂高見25.05元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1%；深證升2.2%；創業板指升3%。

【11：18】中遠海控 （01919） 升逾6%，高見17.26元。

【11：10】體育用品股造好，李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別升逾7%；安踏 （02020） 升逾2%。

【11：05】比亞迪 （01211） 升幅擴大至近8%，高見155.2元。

【11：03】贛鋒鋰業 （01772） 考慮在阿根廷設立電池組裝廠，股價升逾半成，高見92.15元。

【11：00】政策扶持教育股造好　《民辦教育促進法實施條例》9月生效

【10：59】大市一度升不足50點，最新回升近150點，恒指升149點，報28176點；科指升1.6%，報7684點。

【10：50】蒙牛 （02319） 升近3%，高見44元。

【10：48】京東物流2618首日招股　孖展暫錄158億元

【10：41】敏華 （01999） 回吐近7%，低見15.08元。

【10：30】港股升幅進一步收窄至約50點。

【10：28】滙豐 （00005） 逆市跌0.8%，低見48.3元；渣打 （02888） 跌0.3%；恒生 （00011） 跌0.6%；中銀香港 （02388） 跌1%。

【10：25】百威亞太 （01876） 除淨，股價跌近2%，低見26.4元。

【10：23】大市升幅收窄至百點，報28133點，升105點；科指升1.5%，報7381點。

【10：18】汽車股造好，長汽 （02333） 升逾7%；比亞迪 （01211） 升逾6%；廣汽 （02238） 、吉利 （00175） 升2%。

【10：13】嗶哩嗶哩 （09626） 反彈幅度擴大至逾7%，高見760元。

【10：07】康希諾生物 （06185） 升逾9%，高見364元。

【10：05】中國1至4月工業增加值按年增長20.3%，預估為21.1%；社會消費品零售總額按年增長29.6%，預估為31.9%。單計4月份1，社會消費品零售總額按年增長17.7%，預估為25%。

【09：55】雲想科技 （02131） 升近一成，高見6.98元。

【09：52】招金 （01818） 升逾3%；紫金 （02899） 升1%；山東黃金 （01787） 升逾4%。以巴衝突金價上升，現貨金最新報1852美元，升0.5%。

【09：49】百度 （09888） 升逾4%，高見185.1元。索羅斯旗下基金管理公司趁Archegos爆倉事件，低撈百度等中概股。

【索羅斯掃貨】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票　包括邊3隻中概股？

【09：45】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升逾1%。

【美團3690】美團與暢捷通合作 互推客戶資源並提供全面餐飲管理系統

【09：43】京東 （09618） 逆市跌逾1%，低見261.6元。京東物流今日起招股。

【09：42】比亞迪 （01211） 升逾3%，高見149.5元。比亞迪第100萬輛新能源汽車將於5月19日正式下線。

【09：40】大市早段升幅擴大至逾200點，恒指升219點，報28247點；科指升1.8%，報7704點。

【09：39】順豐房託2191首掛　一手帳面蝕約600元、股價跌逾一成

【09：37】經濟日報 （00423） 升逾8%，高見1.19元。聯交所股權披露顯示，獨立股評人David Webb再度增持經濟日報集團 。他在上周一（5月10日）以1.07元平均價，在場內增持44.4萬股經濟日報集團，涉資47.5萬元。

David Webb再增持經濟日報 持股增至8.08%

【09：36】中國飛鶴 （06186） 逆市跌2%，成交25.8億元。

【09：32】毛記葵涌 （01716） 飈升一倍，高見2元。

【09：28】教育股造好，中教 （00839） 升逾11%，破頂高見20.25元；民生教育 （01569） 升逾6%；希望教育 （01765） 升逾12%；新高教 （02001） 升逾8%；宇華教育 （06169） 升逾9%。

根據中國國務院14日公布的修訂後《民辦教育促進法實施條例》，任何社會組織和個人不得通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校，將於9月1日生效。

【09：27】嗶哩嗶哩 （09626） 反彈逾6%，重上750元。

【09：27】人行開展100億元人民幣逆回購操作及1000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，因有200億元人民幣逆回購到期及1000億元人民幣中期借貸便利（MLF）到期，當日實現100億元人民幣淨回籠。

【09：25】Bitcoin比特幣跌至45000美元，火幣科技 （01611） 、美圖 （01357） 跌逾3%。

【Bitcoin】馬斯克言論再度令比特幣大跌　暗示特斯拉或出售比特幣

【09：20】恒生指數高開102點，開報28130點。恒生科技指數開報7628點，升0.8%。友邦 （01299） 再升逾1%；騰訊 （00700） 升逾1%；順豐房託 （02191） 首掛潛水近一成；毛記葵涌 （01716） 升近15%。

【09：13】期指升151點或0.5%，報28060點。

【09：07】順豐房託   （02191）  今掛牌，上周五暗盤於耀才暗盤交易場，順豐房託收報4.94元，較招股價4.98元低0.04元或跌0.8%，一手（1000股）帳面蝕約40元。

【新股IPO】順豐房託2191暗盤跌1%　一手帳面蝕約40元

【08：57】恒指黑期升139點，報28140點；道指期貨跌73點，報34245點。

【08：55】壹傳媒短暫停牌　以待發出有關保安局凍結黎智英持有的資產和公司股權聲明

【07：45】雲想科技首季總賬單金額16.3億元人民幣　按年增一倍

【07：45】港股ADR收報28251點，升224點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報4929元，升0.54元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報594.75元，升11.75元或2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。

【開市9點半】京東物流今日啟動招股　騰訊百度季績本周出爐　恒指季檢前部署

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 壹傳媒（00282） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 恒生指數 港股ADR 滙豐控股（00005）

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