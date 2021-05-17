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【Bill Gates離婚】微軟傳曾調查蓋茨與女員工關係、蓋茨未調查完就辭任董事　蓋茨：請辭是想專注慈善事業（第二版）

Hot Talk 21:35 2021/05/17

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微軟據報曾調查蓋茨與女員工關係　蓋茨未待調查完結請辭董事

微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）早前突然宣布與梅林達（Melinda Gates） 離婚，結束27年婚姻關係。比爾蓋茨離婚聽證會舉行之際，有報道指微軟董事會此前對就蓋茨與一名女性員工的不當關係展開調查，並在去年決定蓋茨應該辭去微軟董事會職務。

比爾蓋茨發言人回應有關報道指，比爾蓋茨與梅林達長達20多年的關係為「和平分手」，並強調比爾蓋茨辭去微軟董事一職，是因為他希望能夠將更多時間花在慈善事業上。

早前有報道引述知情人士指，微軟在2019年底聘請了外部律師事務所所進行調查。調查期間，部分董事會成員認為蓋茨不再適合擔任公司董事職務，至於蓋茨則在調查完成之前，以及董事會就此事作出正式決定之前辭職。

蓋茨於2020年3月13日辭去微軟董事一職，距離再次當選僅3個月。同日他亦辭去「股神」巴菲特經營的巴郡董事職務。

（第二版新增﹕比爾蓋茨發言人回應）

Bill Gates｜蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻　長女發文回應（附圖片故事）

【Bill Gates離婚】蓋茨離婚聽證會周五舉行　逾2億美元房產料對分（附豪宅圖輯）

責任編輯︰梁浩碩

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 比爾蓋茨

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