【Bitcoin】馬斯克言論再度令比特幣大跌　暗示特斯拉或出售比特幣

▲ 【Bitcoin】馬斯克暗示特斯拉或出售比特幣 比特幣再度大跌

Bitcoin比特幣再遭受特斯拉 Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）言論衝擊。馬斯克暗示可能或已出售所持加密貨幣後，一度使比特幣跌至2月以來的最低水平。根據coindesk平台數據，比特幣由24小時高位29814美元，跌至低見43837美元水平，截至早上7時47分，比特幣最新報45929美元，24小時跌1.6%。

Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元，馬斯克再出口術狗狗幣升一成，詳情請看︰【下一頁】

以太幣24小時跌近2%，報3559美元；狗狗幣升1.1%，報0.514美元。

Twitter用戶「Mr. Whale」發文，表示若下季大家發現特斯拉已拋售手上所持比特幣，比特幣玩家肯定會自打耳光。對此，馬斯克似乎同意這種說法，回應表示︰Indeed（確實）。

馬斯克於上周香港時間周四在社交平台「反口」，表示Tesla會暫停接受比特幣購買產品，因為擔心比特幣挖礦和交易活動，會令化石燃料使用量迅速增加，消息觸發比特幣價格大跌，跌穿50000美元。

馬斯克2月初披露，特斯拉從公司近200億美元現金中拿出15億美元購買了比特幣，消息推動比特幣價格創出新高。

【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市 專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）

責任編輯︰梁浩碩