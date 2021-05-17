【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　比特幣再跌8%失45000美元

▲ 【Bitcoin】馬斯克暗示特斯拉或出售比特幣 比特幣再度大跌

Bitcoin比特幣再遭受特斯拉 Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）言論衝擊。馬斯克在社交平台轉發Tesla出售比特幣的分析後，使比特幣跌至2月以來的最低水平。根據coindesk平台數據，比特幣由24小時高位49814美元，跌至低見43837美元水平，截至香港時間周一早上11時08分，比特幣最新報44478美元，24小時跌7.6%。

Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元，馬斯克再出口術狗狗幣升一成，詳情請看︰【下一頁】

以太幣24小時跌近11%，報3379美元；狗狗幣跌8%，報0.490720美元。

Twitter用戶「Mr. Whale」發文，表示若下季大家發現Tesla已拋售手上所持比特幣，比特幣玩家肯定會自打耳光。對此，馬斯克似乎同意這種說法，回應表示︰Indeed（確實）。

圖看近期馬斯克加密貨幣言論

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馬斯克於上周香港時間周四在社交平台「反口」，表示Tesla會暫停接受比特幣購買產品，因為擔心比特幣挖礦和交易活動，會令化石燃料使用量迅速增加，消息觸發比特幣價格大跌，跌穿50000美元，但馬斯克強調無意減持比特幣。

馬斯克2月初披露，特斯拉從公司近200億美元現金中拿出15億美元購買了比特幣，消息推動比特幣價格創出新高。

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責任編輯︰梁浩碩