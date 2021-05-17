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【樓市現象】買家趁通關前趕入市 十大屋苑周末錄28宗買賣 按周急增75%

股樓投資 09:04 2021/05/17

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最近多個亞洲地區疫情惡化，香港疫情相對穩定，市場觀望若中港通關將令本港樓價再升，故早前取態較為觀望的準買家也加快入市步伐。剛過去的周末（15日及16日），十大屋苑錄得28宗二手成交個案，較前一個周末（5月8至9日）的16宗增加12宗或75%，為近十二周新高。

 

【樓市現象】長情業主沽貨賺幅驚人 海麗花園業主持貨15年 單位升值逾5倍易手，詳見【下一頁


據利嘉閣地產的數字，若以屋苑劃分，美孚新村表現最佳，錄得5宗成交，太古城、新都城及嘉湖山莊分別錄得4宗成交；黃埔花園及映灣園分別錄得3宗成交；接著為康怡花園及沙田第一城，各自錄得2宗成交；麗港城暫錄得一宗成交；至於杏花村則未有錄得交投。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本週末二手市場氣氛熾熱，皆因早前多個新盤同時開售，而且銷情理想，帶動二手交投，加上有部分向隅客回流各區二手市場，令成交量創近數周新高。

【股市熱話】 50倍槓桿出事 20歲網民炒燶柴犬幣 10分鐘輸70萬，詳見【下一頁

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他又指出，本地第四波疫情接近尾聲，加上疫苗接種計劃已展開一段時間，市場上利淡因素轉趨明朗，加上倘若中港通關，內地資金將流入本地樓市，或會進一步推高樓價，故早前取態較為觀望的準買家，紛紛趁旺市加快入市步伐。相信在兩地人員恢復正常往返前，買家入市信心仍會維持強勁。

【低水筍盤】九龍低水上車盤5分鐘即達港鐵站 同區內大型商場近在咫尺 買家即睇即520萬購兩房戶，詳見【下一頁


利嘉閣地產高級經理吳玉蘭表示，周末康怡花園錄得2宗成交，其中一宗為F座高層7室單位，實用面積約529平方呎，為兩房間隔，以約995萬元沽出，折合實用面積呎價約18,809元。本月康怡花園暫錄得12宗成交，平均實用面積呎價約18,323元
利嘉閣地產聯席董事洪志杰指出，黃埔花園周末錄得3宗成交，其中一宗為12期3座低層C室，實用面積約729方呎，採三房套連士多房間隔，以約1,090萬元易主，折合實用面積呎價約14,952元。

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記者：陳詠妍
 

樓價 疫情 康怡花園 美孚新邨 太古城 沙田第一城 嘉湖山莊 二手市場

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