【台灣疫情】政府收緊台灣抵港人士檢疫及檢測要求 未打疫苗須隔離21日

▲ 政府收緊台灣抵港人士檢疫及檢測要求 未打疫苗須隔離21日

台灣疫情近日漸趨嚴峻，今日再新增206宗新冠本土病例，創單日新高。政府宣布，將進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，由5月17日（明日）起，所有在登機當天或之前14天曾逗留台灣的人士，必須在登機時出示起飛前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明，及預訂指定酒店房間的確認信，非香港居民將不會獲准入境。

而未完成接種疫苗的人士，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受四次檢測；已完成接種疫苗的人士，則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受三次檢測，其後7天自行監察，並於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

另外，有關人士抵港後，須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後，須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店，進行強制檢疫。

政府發言人指，正繼續密切監察多個不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要，調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

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記者：梁安琪