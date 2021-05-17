【理財通】滙豐冀港高淨值客戶盈利5年後倍增　今年增聘至少300財富管理人手

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年香港區將增聘至少300名財富管理專才。

HSBC滙豐 （00005） 今年2月提出5年計劃，將斥資35億美元推動亞洲財富管理及個人銀行業務增長。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如透露，目標5年後香港高淨值客戶盈利可以倍增，而今年將增聘至少300名財富管理專才。

滙豐：香港區上季財富業務收入大增60%

單計第一季，香港區財富管理及個人銀行業務整體客戶數目按年升2%，其中滙豐尚玉及卓越理財的高端客戶更按年增5%，帶動整體資產管理規模升30%。期內，香港區財富業務收入便按年增加60%。

伍楊玉如指，香港區上季表現強勁反映潛力豐厚，加上大灣區的跨境理財通即將啟動，形容5年後高淨值客戶盈利倍增的目標絕非不合理。

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滙豐：理財通初期或將保本及混合資產型基金上架

人民銀行、中銀保監及中證監月初發布「跨境理財通」諮詢文件。伍楊玉如形容，內部在人手、設施、系將及產品等各方面已「100%準備就緒」，有信心理財通落實開通細則及時間表時，可以即時投入服務。

考慮到理財通初期會由低風險產品開始，她預告初時或會將保本及混合資產型基金上架，以配合不同客戶需求。

因應業務增長，滙豐今年將在亞洲增聘超過1,000位財富管理專才，當中香港計劃增聘300至400人。

伍楊玉如透露，目標增聘的部分人手將會分派至大灣區專責團隊，目前已成功聘請目標約四分一人手。隨著理財通開通，她不排除大灣區團隊人手要再增加。

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記者：趙穎妍