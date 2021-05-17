  • 29°C
香港時間 : 2021517日 (一) 06:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】京東物流今日啟動招股　騰訊百度季績本周出爐　恒指季檢前部署

股市 06:45 2021/05/17

分享：

（1）港股本周焦點落在恒指季檢，以及多隻騰訊 （00700） 、京東 （09618） 及百度 （09888） 等多隻重磅科技股業績。恒指周五季檢，恒指改革後，騰訊及友邦 （01299） 將被削權重至8%，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 權重則有望由5％增至8％，市場料本輪5隻股份有望「染藍」。

新股市場方面，京東物流  （02618）  周一至周五招股，公開發售僅佔3%。順豐房托（新上市編號： 02191） 周一掛牌，上日暗盤跌1%。另外，港股周三佛誕假將休市一天。

【本周焦點】恒指周五季檢　騰訊、京東、百度季度業績　京東物流周一啟動招股

【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻　邊隻有機會成藍籌股？

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

（2）新股市場淡靜一陣子，京東物流啟動招股，公開發售僅佔3%，散戶更難獲分派，大戶集中貨源或更有利於炒作。

【新股IPO】京東物流2618周一起招股　一手入場費4380元

（3）冠軍分析師張憶東下半年看好科技股和消費股的投資機會。

【冠軍分析師】張憶東：下半年看好科技股、消費股　互聯網龍頭估值較美股便宜

（4）騰訊的微信小程序公布，因受到大量客戶投訴，自5月20日起，不再提供小程序打開外部App的技術服務，但有網民指，關閉跳轉功能，是否涉及反壟斷行為。

【騰訊控股】微信小程序周四起關閉跳轉功能 指開發者濫用接口能力 網民質疑是否涉反壟斷

（5）Archegos爆倉事件後，「金融大鱷」索羅斯趁機撈底，當中包括中概股。

索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票　百度唯品會在列

（6）騰訊周四業績，增長可能受累去年高基數效應。

【騰訊業績】騰訊周四放榜 一文看清券商預測

（7）美團與暢捷通 （01588） 簽訂戰略合作協議，雙方將互相推送客戶資源，共同為客戶提供全面的餐飲管理系統服務，並收取功能使用費。

【美團3690】美團與暢捷通合作 互推客戶資源並提供全面餐飲管理系統

（8）IDC指，中國各類平台承載的經濟總量已經超過GDP的20%，不過這一數字仍然偏保守。

【平台經濟】IDC：中國平台經濟總量已超過GDP的20% 平台發展趨向普惠

（9）人氣男團MIRROR及姜濤大受歡迎，近日有人以姜濤、MIRROR的名字註冊虛擬貨幣。

【姜濤幣】姜濤、MIRROR被註冊為虛擬貨幣 逾百人持有「姜濤幣」

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】阿里美股急跌6%　退守200港元關　大科網平台恐效法「零增長」　Bilibili騰訊美股急瀉
2021/05/14
【開市9點半】阿里美股急跌6%　退守200港元關　大科網平台恐效法「零增長」　Bilibili騰訊美股急瀉
【開市9點半】iBond攻略　專家估每手賺300　要抽幾多手？阿里今晚業績
2021/05/13
【開市9點半】iBond攻略　專家估每手賺300　要抽幾多手？阿里今晚業績
【開市9點半】中概股回穩+北水昨撈底49億　港股有望企穩　券商看好3隻銀行股受惠理財通
2021/05/12
【開市9點半】中概股回穩+北水昨撈底49億　港股有望企穩　券商看好3隻銀行股受惠理財通
【開市9點半】中概科網股急瀉　市監局加強不正當競爭執法「提高法律震懾力」　美團被約談勢再挫　騰訊ADR跌13元險守580元
2021/05/11
【開市9點半】中概科網股急瀉　市監局加強不正當競爭執法「提高法律震懾力」　美團被約談勢再挫　騰訊ADR跌13元險守580元
【開市9點半】港股聚焦環球通脹數據睇央行放水步伐　巴郡「真破頂」納斯達克停報價
2021/05/10
【開市9點半】港股聚焦環球通脹數據睇央行放水步伐　巴郡「真破頂」納斯達克停報價
港股 虛擬貨幣 經濟 Mirror 撈底 壟斷 張憶東 中國概念股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【台灣疫情】政府收緊台灣抵港人士檢疫及檢測要求 未打疫苗須隔離21日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）