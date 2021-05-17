【開市9點半】京東物流今日啟動招股　騰訊百度季績本周出爐　恒指季檢前部署

（1）港股本周焦點落在恒指季檢，以及多隻騰訊 （00700） 、京東 （09618） 及百度 （09888） 等多隻重磅科技股業績。恒指周五季檢，恒指改革後，騰訊及友邦 （01299） 將被削權重至8%，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 權重則有望由5％增至8％，市場料本輪5隻股份有望「染藍」。

新股市場方面，京東物流 （02618） 周一至周五招股，公開發售僅佔3%。順豐房托（新上市編號： 02191） 周一掛牌，上日暗盤跌1%。另外，港股周三佛誕假將休市一天。

【本周焦點】恒指周五季檢 騰訊、京東、百度季度業績 京東物流周一啟動招股

【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻 邊隻有機會成藍籌股？

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（2）新股市場淡靜一陣子，京東物流啟動招股，公開發售僅佔3%，散戶更難獲分派，大戶集中貨源或更有利於炒作。

【新股IPO】京東物流2618周一起招股 一手入場費4380元

（3）冠軍分析師張憶東下半年看好科技股和消費股的投資機會。

【冠軍分析師】張憶東：下半年看好科技股、消費股 互聯網龍頭估值較美股便宜

（4）騰訊的微信小程序公布，因受到大量客戶投訴，自5月20日起，不再提供小程序打開外部App的技術服務，但有網民指，關閉跳轉功能，是否涉及反壟斷行為。

【騰訊控股】微信小程序周四起關閉跳轉功能 指開發者濫用接口能力 網民質疑是否涉反壟斷

（5）Archegos爆倉事件後，「金融大鱷」索羅斯趁機撈底，當中包括中概股。

索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票 百度唯品會在列

（6）騰訊周四業績，增長可能受累去年高基數效應。

【騰訊業績】騰訊周四放榜 一文看清券商預測

（7）美團與暢捷通 （01588） 簽訂戰略合作協議，雙方將互相推送客戶資源，共同為客戶提供全面的餐飲管理系統服務，並收取功能使用費。

【美團3690】美團與暢捷通合作 互推客戶資源並提供全面餐飲管理系統

（8）IDC指，中國各類平台承載的經濟總量已經超過GDP的20%，不過這一數字仍然偏保守。

【平台經濟】IDC：中國平台經濟總量已超過GDP的20% 平台發展趨向普惠

（9）人氣男團MIRROR及姜濤大受歡迎，近日有人以姜濤、MIRROR的名字註冊虛擬貨幣。

【姜濤幣】姜濤、MIRROR被註冊為虛擬貨幣 逾百人持有「姜濤幣」

記者：區嘉俊