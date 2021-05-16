【本周焦點】恒指周五季檢　騰訊、京東、百度季度業績　京東物流周一啟動招股

港股本周焦點落在恒指季檢，以及多隻重磅科技股業績，留意港股周三佛誕假將休市一天。恒生指數周五公布季度檢討，將首次反映改革諮詢的結果。由於目標於明年中前將成分股數目增加至80隻，預期今次季檢先淨增加5隻，到60隻。早前，恒指諮詢結果有5大變動，（1）增加成份股數目、（2）7大行業選股、（3）縮知上市要求至3個月、（4）香港公司有20至25隻、（5）所有成份股權重上限劃一為8%。

多隻重磅科技股的季績表現備受關注，百度 （09988） 和網易業績周二出爐，京東和騰訊 （00700） 在周三及四公布，市場將留意管理層對內地反壟斷監管形勢的判斷。

新股市場，順豐房托 （02191） 周一掛牌，上日暗盤跌1%。京東物流 （02618） 周一至周五招股，公開發售僅佔3%。

此外，周一央行公開市場1,000億MLF（中期借貸便利）到期，中國央行如何續做將傳遞最新的政策訊號。

美股方向未明

美股上周四及五反彈，但全星期計仍下跌。股市欠缺方向下，市場料將焦點放在聯儲局周四公布的貨幣政策會議紀錄，以及多位官員本周相繼發表講話，注視官員對高通脹、加息和買債的取態，從而找尋股市方向的線索。

另外，美國周四公布上周初領失業救濟金人數，周五則有5月Markit製造業PMI初值，及4月成屋銷售總數。

編輯：區嘉俊