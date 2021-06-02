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【新股IPO】時代天使6699周四招股　一手入場費高達3.5萬元

新股IPO 17:22 2021/06/02

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時代天使於6月3日招股。

內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技 （新上市編號：06699） 於6月3日起招股，時代天使計劃發售1683萬股，招股價介乎147元至173元，集資最多29.1億元，一手（200股）入場費34949元，高盛及中金為聯席保薦人。

若按新股入場費而言，時代天使入場門檻成為歷來最貴，打破去年上市的再鼎醫藥 （09688） 入場費3.2萬元紀錄。

承銷團之一的高盛發表報告料，2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%；純利複合年均增長率達51%，給予公司估值370億至450億港元。承銷團之一的中金則給予公司278億至365億港元。

時代天使科技成立於2003年，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。公司業務分為三個部分，數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及雲服務平台。

據非國際財務報告準則，公司去年全年經調整淨利潤達2.27億元（人民幣，下同），按年增長74.8%，經調整淨利潤率達27.8%。去年收入近8.17億元，按年增長26.4%。

不過，值得注意的是，公司今年4月份派付股東的現金股息達1520萬美元（約1.18億港元），較對上一年派發的4300萬元人民幣，大幅增加超過一倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪、謝卓榮

港股 集資 IPO

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