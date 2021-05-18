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【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億

新股IPO 10:03 2021/05/18

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時代天使遞交聆訊後資料集 傳集資23.3億

內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技（Angelalign Technology）通過上市聆訊，據IFR引述消息人士指，公司計劃集資3億美元（約23.3億港元）。高盛及中金為聯席保薦人。

承銷團之一的高盛發表報告料，2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%；純利複合年均增長率達51%，給予公司估值370億至450億港元。承銷團之一的中金則給予公司278億至365億港元。

時代天使科技成立於2003年，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。公司業務分為三個部分，數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及雲服務平台。

據非國際財務報告準則，公司去年全年經調整淨利潤達2.27億元（人民幣，下同），按年增長74.8%，經調整淨利潤率達27.8%。去年收入近8.17億元，按年增長26.4%。

不過，值得注意的是，公司今年4月份派付股東的現金股息達1520萬美元（約1.18億港元），較對上一年派發的4300萬元人民幣，大幅增加超過一倍。

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記者：梁安琪、謝卓榮

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