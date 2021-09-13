【新股IPO】諾威健康傳因市況波動暫緩上市　在私募市場尋求融資機會

▲ 諾威健康據報已通過港交所上市聆訊。

亞太區最大的專注於生物技術的CRO（合約研究組織）公司諾威健康科技（Novotech Health）早前通過港交所上市聆訊，據外電報道指，公司將會暫緩是次計劃募集10億美元的IPO，並尋求在私募市場尋找融資機會，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

據悉，早前已經與部分投資者進行預路演「試水」，不過投資者對於醫療板塊的興趣較小，鑒於現時市況波動，以及私募市場有一些更具吸引力的選擇，因此決定暫緩上市計劃。

諾威健康科技成立於1997年，總部位於澳洲悉尼，主要專注於生物技術，及中小型製藥公司的臨床試驗需求，以2020年收入計算，公司是亞太地區最大的，專注於生物技術的臨床合約研究組織。當中，澳洲及紐西蘭收入佔比達44.8%，大中華區達28.7%，韓國達18.2%，亞洲其他地區為8.3%。

公司去年全年由虧轉盈，全年賺604.2萬美元，對上一年虧損385.7萬美元。

美國私募基金TPG資本（Texas Pacific Group）、新加坡政府投資公司（GIC）負責管理的Gamnat Pte. Ltd，以及美國非營利性健康計劃供應商凱撒健康計劃醫療集團（Kaiser Permanente）均是諾威健康的股東，三者在上市前的股份佔比分別為74.6%、7.76%以及2.59%。

諾威健康計劃將集資所得金額，用於加強臨床基礎設施、能力及資源，尋求策略性收購，償還銀團債務融資，以及一般企業用途。

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記者：梁安琪

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