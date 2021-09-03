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【新股IPO】諾威健康傳下周起進行預路演　集資近117億

新股IPO 15:04 2021/09/03

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諾威健康據報已通過港交所上市聆訊。

據外電報道指，亞太區最大的專注於生物技術的CRO（合約研究組織）公司諾威健康科技（Novotech Health）已經通過港交所上市聆訊，下周一起將會進行預路演，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

早前有報道指，公司的目標估值超過40億美元，預計募集15億美元（約116.5億港元）。

諾威健康科技成立於1997年，總部位於澳洲悉尼，主要專注於生物技術，及中小型製藥公司的臨床試驗需求，以2020年收入計算，公司是亞太地區最大的，專注於生物技術的臨床合約研究組織。當中，澳洲及紐西蘭收入佔比達44.8%，大中華區達28.7%，韓國達18.2%，亞洲其他地區為8.3%。

公司去年全年由虧轉盈，全年賺604.2萬美元，對上一年虧損385.7萬美元。

美國私募基金TPG資本（Texas Pacific Group）、新加坡政府投資公司（GIC）負責管理的Gamnat Pte. Ltd，以及美國非營利性健康計劃供應商凱撒健康計劃醫療集團（Kaiser Permanente）均是諾威健康的股東，三者在上市前的股份佔比分別為74.6%、7.76%以及2.59%。

諾威健康計劃將集資所得金額，用於加強臨床基礎設施、能力及資源，尋求策略性收購，償還銀團債務融資，以及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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記者：梁安琪

港股 IPO 瑞銀 新加坡政府投資公司（GIC） 亞洲 集資
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