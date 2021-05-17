【好想去旅行】波仔今日起辦日韓美食節　日韓直送食品85折發售

▲ 波仔將於5月17日至6月6日舉辦「波仔日韓美食節 」，新推出多款由日本及韓國產地直送食品85折限量發售。（波仔提供圖片）

疫情下不少港人想念日韓美食，波仔將於5月17日至6月6日舉辦第一彈「波仔日韓美食節 」，新推出多款由日本及韓國產地直送食品，以優惠價85折限量發售，以解港人「思鄉」之情。

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波仔將於各大分店限量以優惠價85折起供應多款人氣日韓食品，熱食包括韓國產地直送老品牌「圃木園」韓式上湯小籠包 (特價$32/2包，原價$18)、4款韓國製造「3시오븐」迷你芝加哥薄餅 (特價$20，原價$22)、韓國直送正宗CJ Bibigo韓國泡菜（細樽裝）(售價$30)、芝士泡菜雞粒炒飯(特價$28，原價$31)、韓式泡菜腩片(特價$39 ，原價$45)、厚切氣炸芝麻吉列豬扒(售價$39) 。

此外，美食節也有其他甜食，包括6款日本直送甜品日東卷蛋(特價$88 ，原價$98)及椰汁紅豆南瓜蓉(售價$15)等，為這個夏天帶來甜滋滋的享受。除了重點推介的新產品外，和風牛肉烏冬、日式咖喱豬扒飯等這些波仔常規食品，亦是今次日韓食品祭的推廣產品。

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責任編輯：朱悅瀅