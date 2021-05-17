【亞裔歧視】槍匪問來自中國？台裔司機洛杉磯遇劫（有片）

▲ 洛杉磯一名台裔67歲男子任職叫車平台Lyft司機，上周開車入油時遭到一名槍匪搶劫。

美國近期出現多宗針對歧視亞裔的罪案，種族歧視情況令人關注。洛杉磯一名台裔67歲男子任職叫車平台Lyft司機，上周開車入油時遭到一名槍匪搶劫。據悉，槍匪曾詢問他是否來自中國，搶走財物後更用槍擊打台裔男子的臉部，使其鼻骨折受傷。

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案發片段

案發於上周一（10日）晚上，受害台裔男子Paul Liao開車到洛杉磯一個油站入油和洗車後，打算開車繼續工作。一名男子乘機登上車輛後座，並持槍向台裔男打劫。

根據行車記錄儀片段，槍匪搶去受害者的手提電話，並要求他交出銀包等財物，銀包内約有1,500美元（約1.2萬港元）現金。美媒指槍匪在行劫過程中，曾詢問受害者是否來自中國。

受害者更表示槍匪打算劫去其車輛，但他明言拒絕後觸怒槍匪，遭對方用槍擊打其臉部。槍匪其後隨即離開車廂並逃去，而受害者的鼻子則流血骨折。

受害者家屬已向洛杉磯警方報案，而兒媳更於網上平台GoFundMe發起眾籌，希望為其籌錢購買手提電話和醫藥費。家屬的籌款目標為3,000美元（約2.3萬港元），但2日内已有超過500人捐款，成功籌得超過2.8萬美元（約21.8萬港元）的款項。

責任編輯：鄭錦玲