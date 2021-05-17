  • 30°C
香港時間 : 2021517日 (一) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞裔歧視】槍匪問來自中國？台裔司機洛杉磯遇劫（有片）

環球社會熱點 08:05 2021/05/17

分享：

洛杉磯一名台裔67歲男子任職叫車平台Lyft司機，上周開車入油時遭到一名槍匪搶劫。

美國近期出現多宗針對歧視亞裔的罪案，種族歧視情況令人關注。洛杉磯一名台裔67歲男子任職叫車平台Lyft司機，上周開車入油時遭到一名槍匪搶劫。據悉，槍匪曾詢問他是否來自中國，搶走財物後更用槍擊打台裔男子的臉部，使其鼻骨折受傷。

【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片） 【下一頁】

【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人 【下一頁】

案發片段

案發於上周一（10日）晚上，受害台裔男子Paul Liao開車到洛杉磯一個油站入油和洗車後，打算開車繼續工作。一名男子乘機登上車輛後座，並持槍向台裔男打劫。

根據行車記錄儀片段，槍匪搶去受害者的手提電話，並要求他交出銀包等財物，銀包内約有1,500美元（約1.2萬港元）現金。美媒指槍匪在行劫過程中，曾詢問受害者是否來自中國。

受害者更表示槍匪打算劫去其車輛，但他明言拒絕後觸怒槍匪，遭對方用槍擊打其臉部。槍匪其後隨即離開車廂並逃去，而受害者的鼻子則流血骨折。

受害者家屬已向洛杉磯警方報案，而兒媳更於網上平台GoFundMe發起眾籌，希望為其籌錢購買手提電話和醫藥費。家屬的籌款目標為3,000美元（約2.3萬港元），但2日内已有超過500人捐款，成功籌得超過2.8萬美元（約21.8萬港元）的款項。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）
2021/05/13
【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）
【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人
2021/05/10
【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人
【亞裔歧視】紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩
2021/05/05
【亞裔歧視】紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩
【亞裔歧視】美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群
2021/05/05
【亞裔歧視】美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群
【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠
2021/04/29
【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠

你可能感興趣

【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）
10:05 2021/05/13
【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）
【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人
11:59 2021/05/10
【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人
【亞裔歧視】紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩
08:05 2021/05/05
【亞裔歧視】紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩
種族主義 罪案 歧視 美國 骨折 搶劫 司機 洛杉磯

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間08:00）