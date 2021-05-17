全球多地遊行聲援巴勒斯坦 促以色列停止空襲（多圖）

以色列與巴勒斯坦軍事衝突升級，以色列軍方空襲難民營及美聯社等傳媒設於加沙的辦公大樓，事件震驚全球。澳洲、加拿大、美國、法國、英國等地均有遊行聲援巴勒斯坦，要求以色列停止空襲加沙地帶。有組織遊行者形容，以色列軍方空襲巴勒斯坦的行為猶如種族滅絕。

以巴衝突持續 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖） 【下一頁】

美國紐約、洛杉磯、波士頓、費城（Philadelphia）等城市上周六（15日）皆有集會，呼籲以色列停止空襲加沙地區。其中示威者於洛杉磯城市主要交通道路上，手持寫有「Free Palestine」（解放巴勒斯坦）的標語。

紐約示威者在遊行途中，不斷高叫「Free, free Palestine」（解放，解放巴勒斯坦）等口號。賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）集會上，有示威者呼籲美國國會限制對以色列的援助。

世界各地示威情況

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英國倫敦有數千名民眾參與遊行，遊行隊伍穿過市中心抵達以色列大使館。遊行組織者呼籲英國政府採取行動，回應以色列空襲巴勒斯坦事件。遊行人士表示，只要英國政府繼續為以色列提供軍事、外交及財政支援，就猶如是共犯。

澳洲墨爾本及悉尼皆有成千上萬的民眾參與聲援，其中墨爾本遊行組織者、巴勒斯坦裔的胡拉尼（Jeanine Hourani）表示，自己從嬰兒時期就開始參與爭取巴勒斯坦自由的抗爭活動。胡拉尼對周六參與遊行的人數感到驚訝，當地不少遊行人士皆認同，是次示威讓他們看見改變的希望。

美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突 【下一頁】

加拿大多個城市亦有相關示威，其中魁北克省（Quebec）埃德蒙頓市（Edmonton）組織者Fatmeh Kalouti形容，全球正在見證以色列進行種族滅絕行動（genocide）。有當地媒體指，有過千人參與示威。加拿大巴勒斯坦文化協會（Canada Palestine Cultural Association）前副主席Mousa Qasqas對參與人數感到驚訝，呼籲人們繼續聲援巴勒斯坦。

北非突尼西亞（Tunisia）上周六亦有數個城市舉行遊行聲援。法新社（AFP）報道指，數百名示威民眾在遊行過程中身披巴勒斯國旗，但遭到當地警方監視。有遊行人士批評，國際社會對以色列屠殺（massacres）巴勒斯坦人一事上保持沉默（remain silent）。突尼斯當局近日譴責以色列侵略巴勒斯坦領土，並呼籲國際承擔責任。

據悉，德國柏林、西班牙馬德里及法國巴黎等多個歐洲主要城市，周六都有相關示威。

責任編輯：李俊儀