【消費優惠】惠而浦網店5月18日至31日開倉　家電低至99元

▲ 惠而浦網上商店W-Mall將於5月18日至31日推陳列開倉優惠，部分貨品低至$99。（惠而浦提供圖片）

惠而浦網上商店W-Mall將再度推出陳列開倉優惠，第一部分將於2021年5月18日中午12時至5月24日舉行，而第二部分則於2021年5月25日中午12時至5月31日舉行，多款陳列家電均以超抵價發售，限量貨品更低至$99。

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第一部分的精選產品包括纖巧無塵袋吸塵機1400瓦(VL1407)建議零售價為$638，開倉陳列價減至$99，限量4件；雙門雪櫃168公升(WF179RCG)減至$999，限量2件；上置式洗衣機7公斤-1000轉(AWE7100N)減至$859，限量5件；90厘米掛牆煙囱式抽油煙機1000立方米/小時(AKR4985/IX)減至$$890等，限量3件。

惠而浦更為所有陳列產品提供一年產品保養及免費送貨，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務（只適用於前置式洗衣機及上置式洗衣機），貨品數量有限，售完即止。

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責任編輯：朱悅瀅