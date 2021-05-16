索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票　百度唯品會在列

韓藉對沖基金經理Bill Hwang旗下Archegos爆倉事件後，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的基金管理公司趁機撈底，在第一季度買入當時被拋售的股票，包括百度、騰訊音樂、唯品會等中概股。

彭博報道，索羅斯的基金管理公司Soros Fund Management Company，在第一季度買入了1.94億美元的ViacomCBS（美：VIAC），7,700萬美元的百度（美：BIDU）、4,600萬美元的唯品會（美：VIPS）、3,400萬美元的騰訊音樂（美：TME）。報道引述一位知情人士指，在Archegos爆倉之前，該公司並沒有持有上述股票。

Bill Hwang旗下Archegos三月底傳出爆倉，在ViacomCBS和Discovery在內的媒體股和中概股的槓桿操作中，錄得巨額損失，引發了全球銀行的保證金通知，及後這些銀行在大宗交易中出售了這些股票，預計給金融業造成了約100億美元的損失，更促使了美國證券交易委員會（SEC）進行調查。

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編輯：區嘉俊