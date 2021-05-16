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【粟米肉磚飯】竹篙灣隔離營爆食物中毒　國泰獲邀報價投標膳食服務

Hot Talk 19:05 2021/05/16

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大嶼山竹篙灣隔離營早前爆出疑似食物中毒事故。（資料圖片）

大嶼山竹篙灣隔離營早前爆出疑似食物中毒事故，有超過10名檢疫者進食隔離營的晚餐後，出現多次腹瀉，政府隨後撤換膳食供應商丹尼食品，原來更邀請國泰入標競投膳食供應服務。國泰航空 （00293） 表示，旗下的國泰航空飲食服務，早前接獲邀請就竹篙灣隔離營餐飲服務入標，並已遞交報價資料。

國泰航空表示，國泰航空飲食服務在上周四（13日）收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料。國泰續稱，一向非常重視食物安全及質素。

國泰航空：8成駐港機師、4成機艙服務員已打或預約疫苗｜詳見【下一頁】

事源有竹篙灣隔離營的檢疫人士向區議員投訴，隔離營膳食疑似不潔，導致多人進食後出現多次腹瀉。據區議員上載的照片顯示，隔離營所提供的粟米肉粒飯，飯盒中的粟米肉粒竟然凝結成磚塊形狀，而且顏色呈深紫色，另外提供的橙更明顯發霉。

事後，食環署巡查供應商丹尼食品廠房時，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，分別向負責人展開檢控程序及發出口頭警告。

有傳媒翻查資料，發現丹尼食品原來早有「前科」，曾在2019年因提供變壞的飯盒，導致約20名小學生飯後腹瀉。

新加坡疫情升溫樟宜機場暫停對外開放兩周　只准乘客員工出入｜詳見【下一頁】

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大嶼山 疫苗 隔離營 疫情 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 餐飲 食物中毒

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