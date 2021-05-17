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【端午節銷情】恆香老餅家推新口味及網售　料端午糉銷售逆市增3成

商業 14:00 2021/05/17

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臨近端午節，市面上各食品零售商都銷售糉。

臨近端午節，市面上各食品零售商都銷售糭。恆香老餅家行政總裁王偉樑認為，本地經濟漸復甦，消費者對於糭的需求增加，加上其推出了3款新口味，以及開拓海外市場，預計整體銷售將較去年同期增長3成。

恆香老餅家在香港元朗設有廠房，端午糭亦在本地製造。品牌今年首次推出端午糭券，設有早鳥優惠的同時，亦增設網店預售。王偉樑預料，網銷佔整體端午糭銷售3成。他更新增3款新口味，包括裹蒸糭、娘惹糭及十穀素糭。他重申，逾百年老字號要維持傳統，亦不能夠抗拒創新。

早前該品牌在新加坡開店，正式進軍海外，而端午糭亦首度開拓至海外市場。雖然他暫時預計海外市場只佔整體銷售1成，惟過去他只在華人超級市場銷售其他食品，今次將藉端午糭，推廣品牌。

推急凍老婆餅 擴大海外市場

該品牌唐餅每日製造，老婆餅是受歡迎的產品，惟新鮮唐餅的保存和食用日期較短暫，王偉樑正研發「急凍老婆餅」，保存時間較長，消費者只需加熱便可食用。

他解釋，讀書時期每次回美國，都會預先買「一打老婆餅」，放在冰箱急凍留待日後食用。受當時經驗啟發，並希望方便海外顧客，他計劃將此推廣到海外市場，率先於加拿大銷售。他亦考慮在香港銷售，惟暫時未有更多計劃詳情。

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記者：馬意文

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