【印度疫情】印度疫情失控 全印度銀行官員協會﹕已有過千名銀行職員死亡

印度疫情持續升溫，除了當地產業受重創，外資企業也不能倖免。據彭博社引述，全印度銀行官員協會（All India Bank Officers’ Association）表示，當地銀行業已有超過1,000名職員因染上新冠肺炎死亡，還有數量更多的人受感染，凸顯了全球疫情最嚴重的印度正遭受重大打擊。該協會秘書長指，「銀行職員是前綫員工，病毒影響了他們。」

印度疫情迅速蔓延，據印度衛生部昨日（15日）公布的疫情數據顯示，過去24小時新增新冠確診病例達32.6萬，累計確診達2,437.3萬；新增死亡3,890例，累計死亡26.6萬例。

值得關注的是，印度大部分地區實施封鎖措施及居家令，但銀行業被定性為必要服務業，在一定程度上不受封鎖令的影響，銀行分支仍可配備多達5成員工，以免影響業務營運。

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記者：郭秀慧