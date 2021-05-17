【疫市營商】恆香老餅家成立逾百年　新任掌舵人靠3招管理團隊

▲ 恆香老餅家成立逾百年，管理品牌和團隊要有方法。（程志遠攝）

恆香老餅家成立逾百年。其行政總裁王偉樑2017年入股恆香，成為新任掌舵人。而要管理成立逾百年的品牌和團隊，他認為最重要3個因素：

1）與同事溝通：皆因現在「不再是以前做又卅六，不做又卅六」，每人有自己的才能和專長，要聆聽專才的意見，不可強迫員工「聽話」。由於四季變化會影響食品質素和人的味蕾，他每星期會舉辦試食大會，與員工一起試食，方便調節和改良食品。

2）傳統及創新兼備：除了經營要傳統兼創新，亦要套用在研發產品方面。他接手後保持唐餅口味，維持每日新鮮製造外，還推出新品例如蛋卷。其銷售佔比自推出以來正增加，目前佔比逾2成。他期望，之後佔比能增至3成。

3）品牌形象要鮮明：他新開的每間門店，店內的設計至陳列產品和方式，都與過去有分別。例如尖沙咀門店保留唐餅餅櫃，而在燈光和其他設計，希望帶給顧客新的形象。

斥8位數字搬新廠房

然而，硬件配套方面有老化的迹象。其行政總裁王偉樑坦言，入股恆香後，發現廠房和設施很舊，有外牆更以鐵皮組成，廠房夏天的溫度很高。

他便投資了8位數字，將廠房搬入工廠大廈，改善員工工作環境的同時，希望提高產能。惟搬入新廠房不容易，過程上需要生產和出貨流程要流暢，他相信「有志者事竟成」，目前難題已一一處理，很快將能夠正式搬入新廠房。

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記者：馬意文