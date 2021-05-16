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【騰訊控股】微信小程序周四起關閉跳轉功能 指開發者濫用接口能力 網民質疑是否涉反壟斷

新經濟追蹤 18:22 2021/05/16

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微信小程序周四起關閉跳轉功能，指開發者濫用接口能力，網民質疑是否涉反壟斷

騰訊 （00700） 旗下的微信小程序公布，因受到大量客戶投訴，自5月20日起，不再提供小程序打開外部App（應用程式）的技術服務，即日後微信用戶在使用小程序時，不會再彈出「前往App」的提示，令不少應用程式少了一種引流渠道。

微信昨日在其開放社區中發佈公告，近期收到大量用戶投訴，在小程序使用過程中，正常使用流程被阻斷、被引導跳轉至其他應用程式。此類情況嚴重影響小程序的用戶體驗，相關功能設計容易被客戶認為小程序工程支持不完善，實際是開發者濫用接口能力，限制用戶正常使用流程。

微信指出，有用戶在正常觀看視頻過程中，頁面操作後提示跳轉至App，影響用戶繼續觀看視頻內容；亦有用戶在瀏覽商品評價過程中，中途被引導打開App，影響繼續瀏覽商品頁面。上述行為均違反微信小程序平台運營規範，屬於濫用接口能力行為，為優化用戶體驗，將會關閉跳轉服務。

微信又提醒應用開發者，要及時對小程序進行開發調整，避免跳轉服務關閉後，影響服務流程。有開發者表示不滿，指微信通知時間太短，僅給予數天時間適應，會讓開發者「累死」。

有網民留言時質疑，是次微信小程序關閉跳轉功能，是否涉及反壟斷行為，亦有網民指，小程序生態要拓展，就要有兼容的能力，避免濫用接口有多種方式，一刀切或過於武斷，建議微信可加強審批，對違規的應用開發嚴格懲處。

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