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【新加坡疫情】38宗本土個案8個月高 學校全面網上授課（第二版）

環球社會熱點 21:58 2021/05/16

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新加坡宣布單日再新增38宗新冠肺炎本土個案，創過去約8個月以來的新高。

新加坡與香港的旅遊氣泡原定兩周後開通，但新加坡的新冠肺炎疫情急速升溫，外界憂慮旅遊氣泡可能會推遲。新加坡宣布單日再新增38宗新冠肺炎本土個案，創過去約8個月以來的新高。

（第二版更新學校網課情況）

新加坡7間小學都有學生感染新冠肺炎。教育部宣布，周一（17日）起所有學校改為在家網上學習，直至5月28日。學前教育中心及學生護理中心會如常開放，但政府鼓勵家長將子女留在家中。

世衛：接種疫苗後仍須戴口罩 【下一頁】

【新加坡疫情】政府加強防疫 民眾再搶購廁紙（多圖） 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）宣布截至周日（16日）中午，新加坡在過去24小時内新增49宗新冠肺炎確診個案，包括38宗本土個案和11宗輸入個案，累計確診數字達到61,585宗。

新加坡疫情未惡化時，連月來都錄得零本土確診或只有單位數個案，周日宣布增38宗本土個案，是創自去年9月中以來的新高。MOH指新增個案當中有18宗源頭暫時未知，其餘個案詳情有待於周日晚公布。

新增的11宗輸入個案中，5人屬於新加坡公民或永久居民，他們入境後在居家隔離或酒店隔離期間確診。

希臘開放旅遊業 准已接種疫苗及檢測旅客入境 【下一頁】

至於前一日新增的19宗本土個案中，有8宗屬於樟宜機場群組。該群組累計增至68人確診，成為新加坡目前最大的活躍感染群組。確診者包括於機場内工作的職員、外判清潔工和家屬。

由於樟宜機場感染群組持續擴大，新加坡當局上周禁止一般公眾進入機場客運大樓，只准旅客及機場員工進入。禁令為期兩周，樟宜機場至本月27日才重開。

責任編輯：鄭錦玲

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