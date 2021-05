澳洲料封關至明年中 大量公民要求由印度返國

澳洲自去年3月起禁止非澳洲居民入境,澳洲政府周日(16日)表示,計劃一直封關至明年中。澳洲政府強調會一直遵守醫學建議,但澳洲延遲開關計劃在國內遭到多方批評,有澳洲議員指封關應是臨時措施,如繼續封關會令澳洲與世隔絕。

澳洲政府早前公布重開邊境計劃,官員堅持2022年中才會重開。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)以及財長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)皆表示,會一直遵守醫學建議(guided by the medical advice)。弗呂登貝格更指疫情下封關,有助澳洲順利度過疫情危機(served us very well through this crisis)。

雖然澳洲抗疫成果不俗,但政府長期封關也遭到多方批評。莫里森黨友、澳洲自由黨(Liberal Party)國會議員威爾遜(Tim Wilson)表示,封關應和其他措施一樣僅於短期内執行,更指澳洲一旦持續封關,將會令澳洲變得如隱士般(hermit)與世隔絕。

澳洲自疫情爆發以來,一直採取迅速封鎖懷疑受感染地區、盡快切斷傳播鏈等防疫措施。令澳洲至今錄得約2.9萬人確診及910人死亡,遠低於不少國家。惟澳洲封關措施造成多名公民及居民無法回國,政府數據顯示單在印度,就有約9,000名澳洲人要求回國。

澳洲政府本月初曾宣布禁止澳洲公民及居民由印度入境,違者會被罰款及面臨最高5年的監禁,其後被指歧視而撤銷安排。澳洲首班來自印度的撤僑航班上周六(15日)抵達澳洲,大約80名旅客正於北領地Howard Springs檢疫設施隔離。

澳洲傳媒《時代報》周日版(Sunday Age)引述維多利亞州首席醫療官薩頓(Brett Sutton)指,當達到較高疫苗接種率時,政府必須考慮重開邊境。薩頓去年曾為墨爾本制定111日封城措施。澳洲最新公布的財政預算案顯示,政府計劃今年底前為所有有意接種的澳洲人,完成接種新冠疫苗。

責任編輯:李俊儀