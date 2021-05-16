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澳洲料封關至明年中 大量公民要求由印度返國

環球社會熱點 19:07 2021/05/16

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澳洲自去年3月起禁止非澳洲居民入境，澳洲政府周日（16日）表示，計劃一直封關至明年中。澳洲政府強調會一直遵守醫學建議，但澳洲延遲開關計劃在國內遭到多方批評，有澳洲議員指封關應是臨時措施，如繼續封關會令澳洲與世隔絕。

2澳洲男接種阿斯利康疫苗後死 1人有血栓 【下一頁】

澳洲政府早前公布重開邊境計劃，官員堅持2022年中才會重開。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）以及財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）皆表示，會一直遵守醫學建議（guided by the medical advice）。弗呂登貝格更指疫情下封關，有助澳洲順利度過疫情危機（served us very well through this crisis）。

雖然澳洲抗疫成果不俗，但政府長期封關也遭到多方批評。莫里森黨友、澳洲自由黨（Liberal Party）國會議員威爾遜（Tim Wilson）表示，封關應和其他措施一樣僅於短期内執行，更指澳洲一旦持續封關，將會令澳洲變得如隱士般（hermit）與世隔絕。

澳洲自疫情爆發以來，一直採取迅速封鎖懷疑受感染地區、盡快切斷傳播鏈等防疫措施。令澳洲至今錄得約2.9萬人確診及910人死亡，遠低於不少國家。惟澳洲封關措施造成多名公民及居民無法回國，政府數據顯示單在印度，就有約9,000名澳洲人要求回國。

澳洲政府本月初曾宣布禁止澳洲公民及居民由印度入境，違者會被罰款及面臨最高5年的監禁，其後被指歧視而撤銷安排。澳洲首班來自印度的撤僑航班上周六（15日）抵達澳洲，大約80名旅客正於北領地Howard Springs檢疫設施隔離。

新西蘭暫停與西澳洲旅遊氣泡 直至另行通知 【下一頁】

澳洲傳媒《時代報》周日版（Sunday Age）引述維多利亞州首席醫療官薩頓（Brett Sutton）指，當達到較高疫苗接種率時，政府必須考慮重開邊境。薩頓去年曾為墨爾本制定111日封城措施。澳洲最新公布的財政預算案顯示，政府計劃今年底前為所有有意接種的澳洲人，完成接種新冠疫苗。

責任編輯：李俊儀

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