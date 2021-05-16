【台灣疫情】台網店防疫物資搜尋量增逾70倍　杯麵及米被掃清

▲ 台灣市民搶購物資，不少網購平台的杯麵被掃清。（PChome 24h購物網站截圖／法新社資料圖片）

台灣疫情繼續惡化，影響不少企業營運，不過網購平台、保險企業的生意卻有增無減。有網購平台的防疫相關用品的搜尋量暴增超過70倍；防疫保單銷售破200萬份。

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台灣雙北市升為第三級警戒，不少市民搶購物資。據當地媒體報道，網購平台PChome 24h購物、蝦皮、樂天市場、MOMO購物網等，全部杯麵及米均顯示「售完、補貨中」。其中PChome 24h購物表示，市民對防疫相關用品需求高，訂單持續湧入，網站流量較以往倍增，杯麵、口罩、酒精、廁紙、米及罐頭的搜尋量，較平日同時段增逾70倍。

保險企業方面，據金融監督管理委員會的統計，截至5月12日，單計防疫保單就銷售了236萬份，當中國泰產險、富邦產險的防疫保單，有隔離費、確診費、住院日額等承保項目，只要被通知隔離，最少理賠1萬元新台幣（約2,778港元），最多可理賠5萬元（約13,891港元），成功吸引市民投保。

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責任編輯：朱悅瀅