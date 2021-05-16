  • 31°C
香港時間 : 2021516日 (日) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛：接種疫苗後仍須戴口罩

環球社會熱點 17:57 2021/05/16

分享：

世界衛生組織的專家表示，即使已經完成接種疫苗，民眾身處病毒傳播地區時，仍然應該戴口罩。美國上周宣布，完成接種新冠疫苗人士在戶外及大部份室內情況下，毋須戴口罩。

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，疫苗縱能拯救性命，但只靠疫苗並不足夠，

疫苗並非百分百防止感染，完成接種也可能出現無症狀感染或輕微病徵，因此，我們需要其他保護措施，如戴口罩及實行社交距離措施，直至全球多數人口已獲得免疫保護，以及傳播率降至極低水平。

世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）也認同有關說法，認為需同時評估該國的疫情程度、病毒傳染狀況及疫苗接種比率，「即使在疫苗接種率很高的國家，若傳染率仍然高企，也不能隨意不戴口罩。」

美國​​​​​疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）上周四於白宮記者會宣布，更新有關戴口罩的指引，指出民眾完成接種疫苗就可不戴口罩和不保持社交距離，出席所有規模的室内及室外活動。不過，已打疫苗的民眾乘坐公共交通工具時，仍要佩戴口罩。

美國總統拜登（Joe Biden）上任前已完成接種兩劑新冠疫苗，他上周四也跟隨CDC新指引，不佩戴口罩出席戶外記者會，並形容美國長期與疫情鬥爭以來，能宣布不用戴口罩是美好的一天。

責任編輯：嚴智勇

疫情 世界衞生組織 口罩 疫苗 拜登 白宮 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間18:00）

下一篇文章

希臘開放旅遊業 准已接種疫苗及檢測旅客入境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間18:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）