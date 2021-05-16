世衛：接種疫苗後仍須戴口罩

世界衛生組織的專家表示，即使已經完成接種疫苗，民眾身處病毒傳播地區時，仍然應該戴口罩。美國上周宣布，完成接種新冠疫苗人士在戶外及大部份室內情況下，毋須戴口罩。

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，疫苗縱能拯救性命，但只靠疫苗並不足夠，

疫苗並非百分百防止感染，完成接種也可能出現無症狀感染或輕微病徵，因此，我們需要其他保護措施，如戴口罩及實行社交距離措施，直至全球多數人口已獲得免疫保護，以及傳播率降至極低水平。

世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）也認同有關說法，認為需同時評估該國的疫情程度、病毒傳染狀況及疫苗接種比率，「即使在疫苗接種率很高的國家，若傳染率仍然高企，也不能隨意不戴口罩。」

美國​​​​​疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）上周四於白宮記者會宣布，更新有關戴口罩的指引，指出民眾完成接種疫苗就可不戴口罩和不保持社交距離，出席所有規模的室内及室外活動。不過，已打疫苗的民眾乘坐公共交通工具時，仍要佩戴口罩。

美國總統拜登（Joe Biden）上任前已完成接種兩劑新冠疫苗，他上周四也跟隨CDC新指引，不佩戴口罩出席戶外記者會，並形容美國長期與疫情鬥爭以來，能宣布不用戴口罩是美好的一天。

責任編輯：嚴智勇