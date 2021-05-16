【冠軍分析師】張憶東：下半年看好科技股、消費股　互聯網龍頭估值較美股便宜

「冠軍分析師」、興業證券全球首席策略分析師張憶東，接受華夏基金主辦的線上對話時表示，預計上半年周期、價值股會明顯的跑贏成長股，但到了下半年，特別是靠近第四季時，料港股活力會體現在科技，消費股上。他說，內地整頓互聯網平台帶來的壓力，不排除會貫穿今年全年，但這些平台企業的基本面仍然紮實，現時，一些互聯網龍頭的估值較美國同業更具性價比。

張憶東指，約束平台的無序擴張，反而避免了大樹下面寸草不生的競爭格局，使得一些醫療醫美、化粧品等新興消費領域裏的互聯網新應用，能夠如雨後春筍生長出來。

張憶東指五月不窮【下一頁】

他說，品牌服裝、食品飲料、生物醫藥方面的一些較好公司，特別是具有較強科研能力，同時研究門檻更加專業化，壁壘更高的，以及B字頭的高科技生物醫藥公司，都值得長期看。

兩大領域藴含優秀成長股

被問到港股經歷一輪調整後，是否依舊看好港股的投資價值，張憶東指，在微觀上以潮吃、潮喝、潮玩、潮樂各種潮系列為代表的新消費，以科技創新、先進製造業等為代表的新經濟，藴含了很多優秀的、業績持續驅動的成長股。

在宏觀上，在中美大國博弈、中概股受到美國法律影響的背景下，香港作為國際金融中心的重要性進一步凸顯。

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編輯：區嘉俊