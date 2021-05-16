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【香港經濟】陳茂波：預期失業率會進一步下跌 未來會發行綠色零售債券推動經濟轉型

股市 17:42 2021/05/16

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陳茂波預期,失業率會進一步下跌,未來會發行綠色零售債券推動經濟轉型

財政司司長陳茂波表示，本港上季GDP略為向上修訂至7.9%，結束持續六季的收縮，現時經濟反彈動力偏強，預期最新失業率及就業不足慮將會進一步顯著下降。

陳茂波在網誌中提及，目前就業市場能夠持續改善，甚至拉動薪酬回升，很大程度視乎新冠肺炎是否進一步有效受控，呼籲市民積極參與疫苗接種計劃，支持經濟及就業市場穩步改善。

陳茂波又指出，香港致力推動減排，努力實現於2050年前達致碳中和的目標，現時常見的綠色債券和貸款、可持續發展表現掛鉤債券和貸款，以及轉型債券等產品均備受歡迎。

因今年預算案擴大了「政府綠色債券計劃」的規模，借款上限提升一倍至2000億元，陳茂波指，於未來五年，因應市場情況，政府可再發行合共約1755億元等值的綠色債券。而有見社會對綠色金融興趣漸濃，我們亦計劃發行綠色零售債券，可讓市民直接參與認購。透過發行綠色債券募集得的資金，將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動可持續發展的工務工程提供穩定的資金來源。

另外，由2015年至2020年底，累計在港發行的綠色債券總量超過380億美元。而單是2020年，在港安排和發行的綠色債券和貸款總額就已達120億美元，當中內地發行機構佔去年發行總額的六成，是本港綠債市場的主力。

相關文章：【綠色金融】香港去年發行21億美元綠債　發債數量創新高

記者：梁安琪

經濟 新冠肺炎疫情 碳中和 綠色金融 可持續發展 債券 GDP 綠色債券 陳茂波 金融

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