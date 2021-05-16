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希臘開放旅遊業 准已接種疫苗及檢測旅客入境

環球社會熱點 17:37 2021/05/16

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隨著新冠疫苗接種計劃推進，希臘等國開始重啟旅遊業。希臘宣布批准來自更多地區的旅客，符合已接種新冠疫苗等條件就可入境。首批來自德國等地的旅客已抵達希臘，入境後可前往希臘多個地區。

各地疫苗護照措施

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希臘將全民擁有自行檢驗工具 在家快測新冠肺炎 【下一頁】

希臘希望趕及於今年夏天旅遊旺季重啟旅遊業，上周五（14日）宣布進一步向更多國家的旅客開放，同時放寬入境限制措施。

希臘上周六（15日）起擴大旅客地區名單，允許已接種疫苗者、出示有效新冠檢測陰性證明者及新冠肺炎康復者可入境。《紐約時報》（New York Times）報道指，首批抵達希臘的旅客來自法國、德國、瑞典、拉脫維亞、瑞士、以色列及立陶宛。鄰近希臘首都雅典的比雷埃夫斯（Piraeus）港口可見有長長的人龍，不少旅客都在港口排隊等候渡輪來往希臘多個地區。

旅客入境希臘後可前往不同地方，位於南部的希臘第一大島克裡特島（Crete）當局表示，當地未來3日可吸引約1萬名旅客。希臘度假聖地米科諾斯島（Mykonos）及聖托里尼島（Santorini）向來備受旅客青睞，雖然當地本月酒店入住率只有約30%，但7月預訂率已近90%。

希臘計劃與10國互認疫苗護照  中國都有份 【下一頁】

據悉，希臘當局已加快各島嶼疫苗接種計劃速度，爭取6月內為數以十萬計的島嶼居民完成接種疫苗。根據牛津大學數據，希臘新冠疫苗接種率約為14%。希臘去年經濟因疫情關係受到重創，希臘政府上月放寬部分防疫限制後，當地爆發第三波疫情，醫療系統面臨巨大壓力。

希臘自疫情爆發後累計錄得逾37.3萬人確診，超過1.13萬人死亡。

責任編輯：李俊儀

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