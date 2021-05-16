【新股IPO】京東物流2618周一起招股　一手入場費4380元

▲ 京東物流（新上市編號：02618）於周一（17曰）起正式招股。

京東物流 （新上市編號：02618） 於周一（17曰）起正式招股。京東物流是次全球發行約6.09億股，香港發售部分佔總數3%，京東物流招股價介乎39.36元至43.36元，一手（100股）入場費4380元，集資約264億元，並於5月21日（周五）截止招股，5月28日掛牌，京東物流聯席保薦人為美林、高盛及海通。

京東物流上市你要知：

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在最新上市文件上，京東物流談及內地反壟斷對公司的影響並不重大，因其一體化供應鏈物流服務市場並不具有支配地位，而據內地《反壟斷法》，一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一的，才可推定經營者具有市場支配地位，又指公司並非《反壟斷指南》規定的平台經營者，不直接受該指南的規定所規限。

但文件則提到，於2021年3月，公司接獲一份與過往一起收購有關的正式立案通知，要求就該筆未申報交易是否構成未依法申報的經營者集中提供相關材料及說明，現公司一直配合市監局，保持溝通及提交所要求的文件和資料。

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編輯：區嘉俊

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