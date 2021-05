【新冠疫苗】意大利研究：打首劑5周後感染風險跌80%

多國加快接種新冠疫苗進度,外界關注接種新冠疫苗後的有效率持續時間。意大利一項研究指,民眾接種首劑輝瑞、Moderna或阿斯利康新冠疫苗的5周後,感染新冠肺炎的風險會大幅下跌80%。

意大利衛生部與國家衛生研究院(ISS)由去年12月底至本月初,收集全國1,370萬新冠疫苗接種者的數據,結果顯示人們接種首劑輝瑞(Pfizer)、Moderna或阿斯利康(Astrazeneca)疫苗後的頭兩周,感染新冠肺炎、住院和死亡的風險都會逐漸降低。

研究報告指出不論任何性別及年齡,人們在接種首劑疫苗的35天後,感染新冠肺炎風險下跌80%;感染新冠肺炎後住院風險下跌90%;感染新冠肺炎後死亡風險下跌95%。

這項研究當中,有95%的接種輝瑞和Moderna者已完成兩劑接種,而接種阿斯利康者全數都未完成兩劑接種。

ISS主席布魯薩費羅(Silvio Brusaferro)發表聲明指:

這些數據證實疫苗接種運動的有效性,及有必要加快達到更高疫苗覆蓋率以結束疫情。

(This data confirms the effectiveness of the vaccination campaign and the need to achieve high coverage across the population quickly to end the emergency)