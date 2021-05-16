【新冠疫苗】意大利研究：打首劑5周後感染風險跌80%

多國加快接種新冠疫苗進度，外界關注接種新冠疫苗後的有效率持續時間。意大利一項研究指，民眾接種首劑輝瑞、Moderna或阿斯利康新冠疫苗的5周後，感染新冠肺炎的風險會大幅下跌80%。

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意大利衛生部與國家衛生研究院（ISS）由去年12月底至本月初，收集全國1,370萬新冠疫苗接種者的數據，結果顯示人們接種首劑輝瑞（Pfizer）、Moderna或阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後的頭兩周，感染新冠肺炎、住院和死亡的風險都會逐漸降低。

研究報告指出不論任何性別及年齡，人們在接種首劑疫苗的35天後，感染新冠肺炎風險下跌80%；感染新冠肺炎後住院風險下跌90%；感染新冠肺炎後死亡風險下跌95%。

這項研究當中，有95％的接種輝瑞和Moderna者已完成兩劑接種，而接種阿斯利康者全數都未完成兩劑接種。

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ISS主席布魯薩費羅（Silvio Brusaferro）發表聲明指：

這些數據證實疫苗接種運動的有效性，及有必要加快達到更高疫苗覆蓋率以結束疫情。 （This data confirms the effectiveness of the vaccination campaign and the need to achieve high coverage across the population quickly to end the emergency）

意大利政府一直遵照疫苗商的建議，接種輝瑞者於首劑3周後接種第二劑；接種Moderna者於首劑4周後接種第二劑；接種阿斯利康者於首劑12周後接種第二劑。

根據意大利截至上周六（15日）的數據，意大利約有1,000萬人已接種首劑新冠疫苗，其中830萬人已完成新冠疫苗接種，相等於全國14%人口。

責任編輯：鄭錦玲