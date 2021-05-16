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【新冠疫苗】意大利研究：打首劑5周後感染風險跌80%

環球社會熱點 16:41 2021/05/16

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多國加快接種新冠疫苗進度，外界關注接種新冠疫苗後的有效率持續時間。意大利一項研究指，民眾接種首劑輝瑞、Moderna或阿斯利康新冠疫苗的5周後，感染新冠肺炎的風險會大幅下跌80%。

瀏覽各款新冠疫苗有效率等資料

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【印度疫情】連23日逾30萬確診 開始接種俄羅斯疫苗 【下一頁】

美國奇招「谷針」成效低 新冠疫苗接種率無明顯改善 【下一頁】

意大利衛生部與國家衛生研究院（ISS）由去年12月底至本月初，收集全國1,370萬新冠疫苗接種者的數據，結果顯示人們接種首劑輝瑞（Pfizer）、Moderna或阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後的頭兩周，感染新冠肺炎、住院和死亡的風險都會逐漸降低。

研究報告指出不論任何性別及年齡，人們在接種首劑疫苗的35天後，感染新冠肺炎風險下跌80%；感染新冠肺炎後住院風險下跌90%；感染新冠肺炎後死亡風險下跌95%。

這項研究當中，有95％的接種輝瑞和Moderna者已完成兩劑接種，而接種阿斯利康者全數都未完成兩劑接種。

【新冠疫苗】世衛呼籲富國捐疫苗 取代為兒童接種 【下一頁】

ISS主席布魯薩費羅（Silvio Brusaferro）發表聲明指：

這些數據證實疫苗接種運動的有效性，及有必要加快達到更高疫苗覆蓋率以結束疫情。

（This data confirms the effectiveness of the vaccination campaign and the need to achieve high coverage across the population quickly to end the emergency）

意大利政府一直遵照疫苗商的建議，接種輝瑞者於首劑3周後接種第二劑；接種Moderna者於首劑4周後接種第二劑；接種阿斯利康者於首劑12周後接種第二劑。

根據意大利截至上周六（15日）的數據，意大利約有1,000萬人已接種首劑新冠疫苗，其中830萬人已完成新冠疫苗接種，相等於全國14%人口。

責任編輯：鄭錦玲

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