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Twitter傳推出月費訂閱制Twitter Blue　升級帳戶有哪些功能？

科技 16:26 2021/05/16

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傳月費23港元 Twitter料快將推出收費服務

社交媒體Twitter的訂閱模式曝光。有研究人員發現，Twitter即將推出Twitter Blue訂閱服務，向願意付費換取更佳使用體驗的用戶提供升級版功能，包括取消推文與書籤集合（Bookmark collections），收費被指為每月2.99美元（約23港元）。

Twitter與大部分社交平台相若，推出以來一直並未向一般用戶收費，主要以廣告收入支持業務。今年初就有報道指Twitter會在年內增設訂閱服務拓展收入，而日前社交平台獨立研究人員Jane Manchun Wong就在個人Twitter帳戶公布多張畫面截圖，揭示這項收費訂閱制的名為Twitter Blue，而訂閱用戶將可使用撤銷發送推文的功能，以及將推文儲存至一個分類中，留待以後查看、分享的書籤集合功能。

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事實上，Twitter早前宣布收購一家為網絡用戶提供關閉網絡廣告內容服務的初創Scroll，當時亦有指與Twitter的訂閱策略有關，而Wong在其稍後的推文亦引述前Scroll CEO，現時加入了Twitter團隊的Tony Haile的推文，再一次引證此方向。一直以來有不少Twitter忠實用戶都希望使用平台時可不受廣告滋擾，而Twitter訂閱制會否包括這特色將值得留意。

責任編輯: 周俊霖

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