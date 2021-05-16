【登陸火星】「天問一號」成功著陸火星 探測團隊獲歐洲航天局祝賀

歐洲航天局於Twitter轉發CGTN有關祝融號火星車成功著陸，並留言向「天問一號」火星探測任務團隊表示祝賀。

事實上，「天問一號」是中國首個火星採測任務，繼祝融號火星車後，依次展開對著陸點全局成像、自檢駛離著陸平台，並展開巡視探測；並於去年7月23日由海南文昌航天發射升空，經過近7個月的飛行後，於今年2月進入火星軌道。探測器至今總飛行里數已超過4.75億公里，而由於地球與火星本身同時也在運動，加上探測器需要以曲線飛行，探測器至今與地球距離約為1.92億公里。

天問一號到達火星時必須實施近火制動，發動機需要點火，將探測器朝前進的相返方向推，以降低速度，這樣才可進入火星軌道，否則速度太高就會掠過火星一直飛向深空。

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責任編輯：潘曉豐