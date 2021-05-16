以巴衝突至今181人死 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）（第二版）

以色列及巴勒斯坦衝突持續升級，以色列軍隊空襲加沙美聯社等傳媒辦公大樓。以色列軍方空襲前發出警告，美聯社等多間媒體人員已經撤走，無人受傷。但以色列空襲目標包括一個難民營，造成大量巴勒斯坦平民死傷。美聯社發表聲明指，對以色列針對傳媒空襲感到震驚。

（第二版更新傷亡數字）

以軍周日早上再次發動空襲，造成33人死亡，包括13名兒童，逾50人受傷，是本月6日新一輪以巴衝突發生以來，最多巴人死亡的一次襲擊。以軍周末亦空襲一個難民營，導致同一家庭中的2名婦女及8名兒童身亡，該家庭中只有一名嬰兒倖存。

以軍連日向加沙的空襲及炮轟，已造成181名巴人喪生，包括52名兒童，另有1200多人受傷。

哈馬斯（Hamas）亦不斷由加沙向以色列發射火箭，至今有10名以人死亡，包括2名兒童。

空襲傳媒大樓影片

加沙受襲情況

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以色列軍方上周六（15日）下午空襲加沙（Gaza），其中一個目標是美聯社（Associated Press）及半島電視台（Al Jazeera）等多間國際媒體所在的一棟12層高辦公大樓。

以色列軍方聲稱，該建築物內藏有巴勒斯坦激進組織哈馬斯的軍事情報資源，只是利用傳媒作為掩護。

以色列軍方空襲前致電大樓管理處，預告1小時後將會空襲。大廈內人員趕及疏散，惟媒體未能帶走設備。

美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突 【下一頁】

美聯社行政總裁及主席佩魯特（Gary Pruitt）發表聲明，指美聯社對以色列針對傳媒的空襲事件感到「震驚及恐懼」（shocked and horrified）。佩魯特形容空襲事件顯示世人對加沙情況了解甚少，事件已經發展至令人難以置信的地步，美聯社正向以色列政府尋求情報並與美國國務院合作，以了解更多信息。半島電視台記者強調，傳媒不會因此噤聲。

責任編輯：李俊儀