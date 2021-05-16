  • 32°C
香港時間 : 2021516日 (日) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以巴衝突持續 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）

環球社會熱點 15:49 2021/05/16

分享：

以色列及巴勒斯坦衝突持續升級，以色列軍隊空襲加沙美聯社等傳媒辦公大樓。以色列軍方空襲前發出警告，美聯社等多間媒體人員已經撤走，無人受傷。但以色列空襲目標包括一個難民營，造成大量巴勒斯坦平民死傷。美聯社發表聲明指，對以色列針對傳媒空襲感到震驚。

空襲傳媒大樓影片

加沙受襲情況

    點擊圖片放大
    +5
    +4

以色列軍方上周六（15日）下午空襲加沙（Gaza），其中一個目標是美聯社（Associated Press）及半島電視台（Al Jazeera）等多間國際媒體所在的一棟12層高辦公大樓。以色列軍方聲稱該建築物內，藏有巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的軍事情報，只是利用傳媒作為掩護。以色列軍方空襲前致電大樓管理處，預告1小時後將會空襲。大廈內人員趕及疏散，惟媒體未能帶走設備。

美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突 【下一頁】

以色列軍方更空襲一個難民營，導致同一家庭中的2名婦女及8名兒童身亡，該家庭中只有一名嬰兒倖存。這更是自本月6日新一輪以巴衝突發生以來，最多巴勒斯坦人死亡的一次襲擊。巴勒斯坦衛生部發言人Ashraf al-Qudra 周日（16日）清晨表示，空襲一共造成最少2名巴勒斯坦人喪生，25人受傷，當中大部分為婦女及兒童。救援行動仍在繼續，傷亡數字或會進一步增加。

美聯社行政總裁及主席佩魯特（Gary Pruitt）發表聲明，指美聯社對以色列針對傳媒的空襲事件感到「震驚及恐懼」（shocked and horrified）。佩魯特形容空襲事件顯示世人對加沙情況了解甚少，事件已經發展至令人難以置信的地步，美聯社正向以色列政府尋求情報並與美國國務院合作，以了解更多信息。半島電視台記者強調，傳媒不會因此噤聲。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，加沙當地死亡人數已升至147人，當中包括41名兒童及23名婦女，另有1,125人受傷。以色列亦錄得10人死亡。

責任編輯：李俊儀

相關文章

以巴衝突 大批巴勒斯坦示威者在加沙地帶與以軍對抗
2019/06/22
以巴衝突 大批巴勒斯坦示威者在加沙地帶與以軍對抗
以色列再提吞併西岸 巴勒斯坦︰摧毀以巴和平進程
2019/09/11
以色列再提吞併西岸 巴勒斯坦︰摧毀以巴和平進程
以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？
2020/08/14
以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？
以巴衝突逾70人死 耶路撒冷成導火綫
2021/05/13
以巴衝突逾70人死 耶路撒冷成導火綫
美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突
今日
美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突

你可能感興趣

以巴衝突 大批巴勒斯坦示威者在加沙地帶與以軍對抗
00:34 2019/06/22
以巴衝突 大批巴勒斯坦示威者在加沙地帶與以軍對抗
以色列再提吞併西岸 巴勒斯坦︰摧毀以巴和平進程
13:17 2019/09/11
以色列再提吞併西岸 巴勒斯坦︰摧毀以巴和平進程
以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？
17:16 2020/08/14
以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？
地緣政治 軍事衝突 以色列 巴勒斯坦 媒體 加沙 記者 美國國務院

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間16:00）

下一篇文章

美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間16:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？